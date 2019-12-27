В РФ говорят, что нашли, чем достроить "Северный поток-2"

Но срок сдачи трубопровода в эксплуатацию все-равно откладывается – пока что до конца 2020 года

"Северный поток-2" теоретически может достроить судно "Академик Черский", но для начала работ его еще необходимо подготовить.

Об этом заявил минист энергетики РФ Александр Новак, пишет ТАСС.

"Академик Черский" сейчас находится на Дальнем Востоке, в порту Находка (северо-западное побережье Японского моря).

С 2016 года судно управляется "Газпром флотом".

Если "Академик" все же сможет достроить трубопровод, сдача "Северного потока-2" в эксплуатацию откладывается до конца 2020 года.

А тем временем, в США рассказали, как подрядчики "СП-2" могут избежать американских санкций: им всего лишь нужно прекратить работы до 20 января 2020 года.

"Любая компания, участвующая в проекте "Северный поток-2", должна внимательно изучить, что это означает для ее деятельности", – говорят в Госдепе.

Как ранее сообщал Фокус:

12 декабря Палата представителей Конгресса США утвердила оборонный бюджет с правками о санкциях против тех, кто строит "Северный поток-2".

Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 год, в котором содержатся положения о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2".

Штрафные меры предусматривают запрет на въезд в США. Кроме того, любая собственность компаний, находящаяся на территории Соединенных Штатов, будет заморожена.

Швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве газопровода "Северный поток - 2" из-за американских санкций.