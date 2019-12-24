В Росси признали, что "Северный поток-2" нечем достраивать

На проектирование своего трубоукладчика потребуется до двух лет, а на строительство – до четырех

В России в настоящее время нет судов, которые могут достроить газопровод "Северный поток-2".

Об этом сообщает "Комменрсант" со ссылкой на главу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.

По его словам, судостроительная отрасль может принять заказ на такой трубоукладчик, но на его проектирование потребуется до двух лет, а на строительство – до четырех, уточняет Интерфакс.

"К сожалению, это для нас будет, как всегда, что-то сделанное с нуля, поэтому в меньшие сроки мы не уберемся. Хотя напомню, что ледокол "Ленин" построили за три года и где-то полтора-два года проектировали", – сказал он.

Стоит отметить, что ранее в России говорили, что могут задействовать для завершения строительства собственное трубоукладочное судно "Академик Черский", писали "Известия".

В свою очередь, как написал лидер ЛДПР Владимир Жириновский на своей странице в Twitter, попытки американских властей сорвать строительство российского газопровода "Северный поток-2" обернется очередным крахом – Дональд Трамп может оказаться последним президентом США.

"Они не могут выиграть торговую войну у Китая, испугались бомбить Северную Корею, ушли из Сирии. Не исключаю, что Трамп – последний президент в истории США", – предрек политик.

Как ранее сообщал Фокус: