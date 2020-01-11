Рухани пообещал Зеленскому наказать виновных в крушении украинского самолета

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 11 января, провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани. Разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

Пресс-служба главы государства сообщила, что лидер Ирана Рухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших. Он извинился за трагедию , которая унесла 176 человеческих жизней, и заявил, что Иран полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этой страны.

Официальный Тегеран также заверил, что все причастные к авиакатастрофе будут привлечены к ответственности.

"Признание "ракетной версии" как причины катастрофы открыло путь для продолжения его расследования без каких-либо задержек и препятствий. Жду дальнейшее конструктивное взаимодействие с Ираном в соответствии с нормами международного права", – сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что необходимо как можно скорее идентифицировать и вернуть на родину тела украинских граждан.

"Для нас чрезвычайно важно, чтобы уже на следующей неделе, до 19 января, тела погибших вернули в Украину, чтобы их родные могли с ними попрощаться", – сказал президент Украины.

Рухани, в свою очередь, заверил, что уже сегодня ночью даст соответствующие поручения, чтобы репатриация тел состоялась как можно быстрее.

Пресс-служба ОП также сообщила, что Министерство иностранных дел Украины немедленно направит Ирана ноту с четким перечнем всех последующих шагов, в том числе - юридических аспектов урегулирования вопроса компенсаций. Тегеран согласен с Киевом в этом вопросе.

Отметим, сегодня утром после заявления иранского Генштаба Зеленский заявил, что будет настаивать на полном признании вины и ожидает от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплаты компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам. Таким образом, Рухани в телефонном разговоре согласился на озвученные президентом Украины требования.

Как ранее сообщал Фокус:

9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", в т.ч. и канадскую разведку, заявил, что самолет МАУ был сбит в Иране ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.

Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.