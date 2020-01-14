Топ-чиновники должны получать высокие зарплаты, но по меркам страны, в которой они живут, – депутат

Большая диспропорция в оплате труда топ-чиновников и рядовых работников бюджетной сферы свидетельствует об отсутствии эффективного управления государственными финансами. Об этом пишет народный депутат, глава депутатской группы "Доверие" Олег Кулинич.

"Когда говорят о заработных платах руководителей государственных предприятий или руководителей госорганов - вполне понятно, что человек на важном государственном посту должен получать достойную заработную плату. Возможно, даже не просто достойную, а высокую. Но высокую по меркам страны, где этот чиновник живет и работает!", - пишет депутат.

Он подчеркивает, что не должно быть такой ситуации, когда руководитель Укрпочты получает почти 2 млн гривен в месяц, тогда как заработная плата рядового сотрудника компании в 400 раз меньше и не превышает 5 тыс. грн.

"Доходит до абсурда, когда в Украине, где огромное количество людей живет за чертой бедности, зарплата руководителей государственных предприятий существенно превышает заработные платы руководителей подобных предприятий в странах ЕС", - пишет Кулинич.

Депутат отметил, что в 2019 году государство выделило субвенцию всем местным бюджетам на приобретение медикаментов для обеспечения скорой медицинской помощи в размере 138,0 млн гривен, что составляет только 40,3% от годового гонорара руководителя "Нафтогаза". При этом среднемесячная зарплата у его европейских коллег установлена ​​в среднем на уровне 20-30 тыс. евро в месяц.

"Сотни тысяч гривен в месяц получают и многие министры, и заместители министра. И все на фоне того, что в конце прошлого года правительство заявило, что отменяет бюджетные выплаты по незащищенным статьям", - напоминает он.

В тоже время на начало декабря средняя месячная заработная зарплата педагога в Украине составила 8,1 тыс. грн, медика - 7 тыс. грн, работника культуры и искусств - 8,5 тыс. грн.

"Поэтому, наверное, всем очевидно, что такая ситуация, мягко говоря, неэтична и несправедлива. И здесь речь идет даже не об этом, а о стратегической модели развития государства и эффективном управлении государственными финансами. При таких диспропорциях в оплате труда этого эффективного управления не существует и не может существовать", - подытожил Кулинич.

Напомним, несколько министров, топ-чиновников и руководителей госпредприятий получили премии в несколько сотен тысяч долларов. Верховная Рада решила заслушать объяснения министров по этому поводу в пятницу во время часа вопросов к правительству.

Фокус собрал, как соцсети отреагировали на зарплаты топ-чиновников, которые в некоторых случаях выше, чем у Дональда Трампа.