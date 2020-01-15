Зеленский опять встречался с родственниками погибших в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский вновь провел встречу с родственниками погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Тегеране.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В Иране сейчас работают 10 украинских специалистов, которые занимаются идентификацией и возвращением тел погибших в Украину, заверил Зеленский. Также, по его словам, несколько погибших уже идентифицировано.

Зеленский утверждает, что поставил цель вернуть тела погибших украинцев на родину как можно быстрее.

"Мы надеемся, что это должно произойти именно 19 января. Возможно, плюс-минус два дня. Но мы поставили такую задачу и перед нашими, и перед иранскими специалистами", – отметил президент.

Глава государства добавил, что вскоре каждая семья погибших получит компенсации от государства в размере 200 тысяч грн. Кроме того, Украина будет требовать от Ирана выплат дополнительных компенсаций.

Также президент пообещал оказать необходимую помощь, связанную с захоронением погибших.

Стоит отметить, что Зеленский 9 января уже встречался с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе. Тогда президент заверил близких людей погибших, что власть сделает все возможное для установления истинных причин катастрофы.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. Он заверил, что государство даст финансовую поддержку семьям погибших. Он также призвал мировое сообщество к полному и окончательному расследованию всех обстоятельств катастрофы.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тысяч гривен помощи.