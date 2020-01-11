"Мы вернем украинцам не только чувство безопасности". Зеленский сделал заявление по авиакатастрофе

Президент рассказал о действиях Украины после авиакатасрофы

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу авиакатастрофы самолета МАУ в Иране.

Видео опубликовал Офис президента.

Президент рассказал, что провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани. Он подтвердил, что Иран сбил самолет.

По словам Зеленского, сразу после авиакатастрофы, создан оперативный штаб СНБО, в аэропорт прибыли посол и консул Украины в Иране. Кроме того, на место проишествия прибыли 45 экспертов, а тажке представители украинских ведомств.

"Мы отправили в Тегеран лучших специалистов нашей страны. С большим опытом экспертиз", – сказал Зеленский.

Для идентификаций тел были собраны ДНК родственников погибших. В том числе у родственников бортпроводницы, которые находятся на территории ОРДЛО.

Кроме того, Зеленский провел разговоры с лидерами стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе. Украина призывала международных партнеров дать данные о возможном ракетном ударе.

"Мы работали системно. Без истерик. Ради одного – достигнуть результата, узнать результаты катастрофы", – заявил президент.

По словам Зеленского, временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин передала "важную и полезную" информацию для расследования. Кроме того, важную информацию и передала посол Великобритании Мелинда Симонс.

"И сегодня руководство республики Иран признало сбитие украинского самолета и свою вину в авиакатастрофе", – заявил Зеленский.

Он отметил, что это удалось благодаря давлению мирового сообщества.

Сейчас группа украинских экспертов еще проводят работу. Сейчас они пытаются реконструировать самолет.

Вернувшись к разговору с президентом Ирана, Зеленский сообщил, что Хасаном Рухани будет отдан приказ максимально быстро закончить идентификацию тел погибших и подготовить их к возвращению в Украину.

"Это должно произойти в ближайшее время. Кроме того, мы договорились о совместной расшифровке бортовых самописцев", – говорит Зеленский.

Кроме того, презденты договорились о юридическом взаимодействии в том числе вопрос компенсации.

"Мы договорились, что никто не отвертится. Офис генпрокурора открыл дело по факту убийства граждан Украины", – сказал президент.

Он заверил, что государство даст финансовую поддержку семьям погибших. Государство будет также содествовать получению компенсаций.

"Я призываю всех международных партнеров Украины, все мировое сообщество. Быть настойчивыми к полному и окончательному расследованию всех обстоятельств катастрофы. Это нужно всем нам. Ради человека, который должен в этом бурном мире чувствовать себя безопасно. На земле, в воде или в воздухе. Потому что человек и его жизнь должны быть самой большой ценностью любой власти, любой страны, любого политика", – сказал Зеленский.

"В эти тяжелые дни для каждого из нас я хочу сказать следующее: я верну всех погибших близким и родным. Они смогут с ними попорощаться по-человечески. Мы достойно почтим их память. Все виновные будут наказаны. Мы вернем украинцам не только чувство безопасности и справедливости, а уверенности, что Украина будет всегда вас защищать, в каком уголке планеты вы бы не были", – подытожил президент.

Как ранее сообщал Фокус:

9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", в т.ч. и канадскую разведку, заявил, что самолет МАУ был сбит в Иране ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.

Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.

Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.