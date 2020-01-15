Европарламент признал Россию самой большой угрозой для ЕС

Россия является неизбежной гибридной и конвенционной угрозой для Евросоюза и его стран-членов.

Об этом говорится в принятой в среду резолюции Европарламента об имплементации общей внешней политики и политики безопасности ЕС, сообщает Укринформ.

"Европарламент отмечает, что Россия является наиболее непосредственным источником гибридной и конвенциональной (относительно применения обычных вооружений – ред.) угрозы безопасности ЕС и стран-членов, также активно пытается подорвать европейское единство, независимость, основополагающие ценности и международные правила", – сказано в резолюции.

В ЕП признали, что при нынешнем режиме в Москве изменения в агрессивной российской политике невозможны, кроме того призвали страны-члены ЕС к укреплению устойчивости против России и долгосрочной стратегии в отношении этой страны на основе сдерживания.

"Европарламент заявляет о своей приверженности в поддержке суверенитета, территориальной целостности и политической независимости Украины, а также всех стран "Восточного партнерства" в рамках международно признанных границ, согласно международному праву, нормами и принципами ...", – заявили в ЕП.

В ЕП заявили полной поддержке политики непризнания аннексии Крыма Россией.

Как ранее сообщал Фокус:

4 сентября бывший председатель комитета по иностранным делам в Европарламенте Эльмар Брок стал спецсоветником президента ЕК в отношениях с Украиной.