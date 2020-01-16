Рада хочет дать Нацгвардии право разведки за пределами Украины

Рада хочет наделить Нацгвардию возможностью заниматься разведкой внутри и за пределами Украину.

Об этом говорится в законопроекте №2412 "О разведке", который вчера нардепы поддержали в первом чтении, пишет ЦПК.

Сейчас НГУ подчиняется МВД Арсена Авакова, хотя ранее шли разговоры о том, что у Зеленского хотят разделить Нацгвардию на три части. При этом, у МВД должна была бы остаться только одна ее часть.

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Более того: президент еще в конце августа вносил в Раду проект закона №1007 о переподчинении Нацгвардии себе же. Правда, с тех пор законопроект ни разу не "читали" в парламенте.

Согласно новому проекту закона, НГУ получит права разведоргана внутри МВД. Сейчас такие компетенции есть только у разведки Минобороны.

В случае принятия законопроекта, подразделения Нацгвардии смогут внедрять агентуру и организовывать спецоперации. И все это за пределами Украины.

Также у гвардейцев будет тайный бюджет на ведение разведки, в т.ч. на покупку разведтехники и других спецсредств.

Кроме того, законопроектом вносятся изменения в уголовно-процессуальный кодекс: лиц, которым известна развединформация, не смогут допросить по поводу известных им данных.

Как ранее сообщал Фокус:

15 октября президент Зеленский подписал закон №1009 и наделил правом прослушки два ведомства – НАБУ и ГБР.

НАБУ позже заявило, что для использования "прослушки" необходимо привести в соответсвие с УПК акты об использовании техсредств для прослушивания.