Зеленский поговорил с руководством "СН" и решил отозвать проект закона по децентрализации

Политика
Арахамия говорит, что другим фракциям не нравятся прописанные в проекте полномочия префектов, поэтому нужно найти "компромиссную позицию"

Президент Владимир Зеленский встретился с главой фракции "Слуги народа" и его заместителями и обсудил реформу децентрацизации.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с завершающим этапом реформы. 

Стороны решили, что вопрос децентрализации требует детального обсуждения и консультаций с представителями всех сторон.

Глава "СН" Давид Арахамия позже рассказал, что у них с коллегами есть замечания по полномочиям префектов. 

"Поэтому мы решили сейчас этот вопрос снять с рассмотрения и доработать его вместе с коллегами с других фракций для того чтобы найти компромиссную позицию", – говорит Арахамия.

Как следствие – президент решил отозвать предложенный им же проект №2598 и направить его на доработку.

Стоит отметить, что реформа децентрализации требует внесения изменений в Конституцию. Соответственно, во втором чтении проект должны поддержать абсолютным большинством - не менее 300 голосами.

Как ранее сообщал Фокус: 

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