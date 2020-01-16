Зеленский поговорил с руководством "СН" и решил отозвать проект закона по децентрализации

Президент Владимир Зеленский встретился с главой фракции "Слуги народа" и его заместителями и обсудил реформу децентрацизации.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с завершающим этапом реформы.

Стороны решили, что вопрос децентрализации требует детального обсуждения и консультаций с представителями всех сторон.

Глава "СН" Давид Арахамия позже рассказал, что у них с коллегами есть замечания по полномочиям префектов.

"Поэтому мы решили сейчас этот вопрос снять с рассмотрения и доработать его вместе с коллегами с других фракций для того чтобы найти компромиссную позицию", – говорит Арахамия.

Как следствие – президент решил отозвать предложенный им же проект №2598 и направить его на доработку.

Стоит отметить, что реформа децентрализации требует внесения изменений в Конституцию. Соответственно, во втором чтении проект должны поддержать абсолютным большинством - не менее 300 голосами.

Как ранее сообщал Фокус:

13 декабря президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект изменений в Конституцию в части децентрализации. Однако 27 декабря его отозвал и направил доработанный законопроект.

Президент предлагает ввести новый перечень административно-территориальных единиц: громада, округ, область, Автономная Республика Крым.

Предусматривается создание исполнительных органов местного самоуправления: окружного и областного исполкомов. При этом за соблюдением Конституции и осуществлять исполнительную власть на местах должны префекты, которых назначает президент по представлению Кабмина.