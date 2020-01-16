Отзыв проекта – не равно остановке реформы. Децентрализацию завершат в этом году, – замглавы "СН"
Реформа децентрализации не отменяется и не откладывается – ее проведут уже в этом году.
Об этом у себя в Facebook пишет замглавы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.
По ее словам, отзыв президентом Владимиром Зеленским своего законопроекта значит лишь то, что консультации с экспертами, исполнительной властью и местным самоуправлением будут еще более углубленными.
"Если требуется время для выработки лучшего решения, то для этого нет никаких препятствий. Но децентрализация будет успешно завершена, и это будет сделано в этом году", – пишет Кравчук.
Сегодня Зеленский встретился с главой фракции "СН" и его заместителями и обсудил реформу децентрацизации.
По итогу встречи стороны решили, что вопрос децентрализации требует детального обсуждения и консультаций с представителями всех сторон. Президент отозвал свой проект на доработку.
Как ранее сообщал Фокус:
- 13 декабря президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект изменений в Конституцию в части децентрализации. Однако 27 декабря его отозвал и направил доработанный законопроект.
- Президент предлагает ввести новый перечень административно-территориальных единиц: громада, округ, область, Автономная Республика Крым.
- Предусматривается создание исполнительных органов местного самоуправления: окружного и областного исполкомов. При этом за соблюдением Конституции и осуществлять исполнительную власть на местах должны префекты, которых назначает президент по представлению Кабмина.
- Посольство Германии в Украине раскритиковало президентский проект изменений в Конституцию в части децентрализации.