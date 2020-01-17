Пристайко о зарплатах министрам в 16 тыс. грн: Это неуважение к государству

Зарплата 16 тыс. грн для чиновника – это неуважение к государству. Хотя дискуссия по поводу их заработной платы все-таки нужна.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил глава МИД Вадим Пристайко, пишет УНИАН.

"Оклады министров в 16 тысяч грн – это неуважение к нашему государству, и это путь к тому, чтобы эти начислялись бешеные премии", – говорит Пристайко.

Также он признает, что рано или поздно придется решать зарплатный дисбаланс. В то же время, министр предлагает посмотреть на то, сколько зарабатывают судьи.

"Некоторые судьи или кто-то там еще получает сотни тысяч гривен, а вы все еще рассчитываете, что министры могут работать за 16 тыс. Мы сами себя обманываем, этот вопрос нужно решить как можно быстрее", – добавил глава МИД.

Как ранее сообщал Фокус:

Быший депутат, а ныне - замдиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем говорит, что получил в госконцерне почти 500 тыс. грн за "волонтерство".

Глава Миюста Денис Малюська заявил, что из-за низкой зарплаты в министерстве его мама рекомендовала своему сыну бросить работу. Жена тоже часто спрашивала у своего супруга: "И где же деньги?"

Реагируя на сообщения в СМИ и соцсетях о зарплатах и премиях топ-чиновников, премьер Гончарук попросил не спекулировать цифрами, а разбираться.