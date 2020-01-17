Пристайко о зарплатах министрам в 16 тыс. грн: Это неуважение к государству

Политика
Хотя глава МИД и признает, что рано или поздно придется решать зарплатный дисбаланс

Зарплата 16 тыс. грн для чиновника – это неуважение к государству. Хотя дискуссия по поводу их заработной платы все-таки нужна.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил глава МИД Вадим Пристайко, пишет УНИАН.

"Оклады министров в 16 тысяч грн – это неуважение к нашему государству, и это путь к тому, чтобы эти начислялись бешеные премии", – говорит Пристайко. 

Также он признает, что рано или поздно придется решать зарплатный дисбаланс. В то же время, министр предлагает посмотреть на то, сколько зарабатывают судьи.

"Некоторые судьи или кто-то там еще получает сотни тысяч гривен, а вы все еще рассчитываете, что министры могут работать за 16 тыс. Мы сами себя обманываем, этот вопрос нужно решить как можно быстрее", – добавил глава МИД.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Например, в некоторых случаях министры в декабре получили с задержкой выплаты за несколько месяцев. Пояснения обещали в скором времени.