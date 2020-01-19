Ткаченко признался, что дерзил Коломойскому по телефону
Бывший гендиректор "1+1", а сейчас – нардеп от "СН" Александр Ткаченко признался, что хамство в разговорах с Коломойским было обоюдным.
Об этом Ткаченко рассказал в интервью НВ.
Так, на вопрос, испытал ли облегчение Ткаченко, когда ушел с "плюсов" и вышел из-под субординации Коломойского, нынешний нардеп ответил: "Знаете, эти разговоры надо было бы слышать целиком. Потому что элементы хамства присутствовали и с другой стороны тоже".
По его словам, отношения с Коломойским "прошли определенную эволюцию". "В последние годы это достаточно уважительные отношения", – убеждает Ткаченко.
Вопрос журналиста связан с публикацией в сети некоторых телефонных разговоров Ткаченко и Коломойского, во время которых олигарх хамит своему собеседнику.
Также Ткаченко заявил, что для Коломойского его поход в политику стал неожиданностью.
"Я ему не говорил об этом своем решении. Не могу сказать, что он был сильно рад", – говорит депутат.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ткаченко говорил, что претендует на должность главы Киевской городской госадминистрации. "Есть такая ключевая фраза "может". Предлагаю на ней сосредоточиться, потому что это решение президента", – заявлял он.
- Также он подал декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращению коррупции, в которой официально указал свои притязания на должность главы КГГА.