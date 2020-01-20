"За" в Раде чаще других голосовали "слуги", "Голос" и "Довира". ОПЗЖ – в аутсайдерах, – КИУ

Чаще других принятые законы во время второй сессии в парламенте поддерживали фракции "Слуги народа", "Голоса" и депутаты из группы "Довира"

Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины.

В среднем за те законы, которые в результате принимались, голосовали 299 депутатов.

Среди всех фракций "за" чаще всего голосовали в "СН": как правило, зеленую кнопку нажимали 277 нардепов (это 91% от всего ее состава).

Самым резонансным законом стала отмена депутатской неприкосновенности (№7203). Тогда "за" проголосвали целых 373 депутата.

Также в КИУ отмечают, что треть законов (51 документ) без поддержки других фракций, групп и внефракционных депутатов не удалось бы принять, если бы за них голосовали одни "слуги".

Среди таких законов – поддержка скаутского движения (№0976), уменьшение давления на бизнес (№2172) и оформление паспортов украинцам на Донбассе (№0933).

Почти не поддерживали принятые законодательные инициативы депутаты из ОПЗЖ.

Как ранее сообщал Фокус:

Верховная Рада проголосовала за введение штрафа до 85 000 гривен за неперсональное голосование.