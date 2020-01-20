Порошенко вернул следователей ГБР в рамки закона. В результате, ему вручили три повестки, – адвокат

Пятый президент Петр Порошенко сам пришел в Госбюро расследований за повестками на три допроса.

Об этом в своем блоге на УП пишет адвокат Порошенко Игорь Головань.

Так, бывшему главе Украины после его визита в ГБР вручили повестки на допрос по Минским соглашениям (на 24 января), по делу моряков (на 31 января) и по судебной реформе (на 11 февраля).

При этом, по словам Голованя, Порошенко отменил важный визит в Швейцарию, где у него были запланированы встречи с мировыми лидерами.

До этого пятый президент никаких повесток якобы не получал.

По всем делам Порошенко проходит в качестве свидетеля, а не подозреваемого.

18 января ГБР на своем сайте, в Facebook и YouTube разместило сообщения о вызове Порошенко на допросы 21 и 24 января.

В ведомстве отметили, что экс-президент проигнорировал допросы 16 и 17 января, и в случае неявки без уважительных причин к следователю кнему может быть применен принудительный привод.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на конец ноября 2019 года ГБР расследовало 13 дел, в которых фигурирует Петр Порошенко. Большинство из них открыты по заявлениям экс-замглавы Администрации Януковича Андрея Портнова.

В декабре ГБР открыло еще одно дело в отношении Порошенко – о возможной госизмене при подписании Минский соглашений. Экс-президент тогда заявил, что дело сфабриковано, а его открытие было подарком на день рождения Путину.