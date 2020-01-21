У "шумной" парламентской "группы Коломойского" нет голосов, – Арахамия

У т.н. "группы Коломойского" в составе фракции "Слуга народа" на самом деле нет голосов – они просто "шумные". Об этом в интервью Главкому рассказал глава фракции Давил Арахамия.

"Эта группа – они шумные, но все решается подсчетом голосов. А голосов там нет... Дубинский, входит в эту группу, а Бужанский – нет. Он самостоятельный персонаж, понятийный очень, у нас с ним хороший диалог", – говорит Арахамия.

При этом, с нардепом Александром Дубинским у Арахамии "немного напряженные" отношения.

Также глава "СН" объяснил, почему назвал "группу Коломойского" "шумной": "Многие из них пришли из медиа, они хорошо владеют технологиями".

Упомянул Арахамия и инцидент со сливом "пленок Гончарука". В этом контексте, убеждает глава фракции, он не извинялся перед Коломойским за свои слова о причастности его "группы" к инциденту.

"Об этом (извинениях, – ред.) была информация только у того парня, который на 100% утверждал, что у меня есть американский паспорт. А потом выдал полный фейк (речь об Игоре Мосийчуке, – ред.)", – заявил глава "СН".

Как ранее сообщал Фокус:

После прошлогодних выборов бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что его влияние "никуда не денется", так как телеканал "1+1" остается в его собственности.