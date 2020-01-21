Региональные качели. Что ждет города-миллионники на местных выборах 2020

Пока украинские города-миллионники — Одесса, Харьков, Львов и Днепр — ждут местные выборы 2020, их сотрясают междоусобные войны представителей центральной власти, мэров и местных финансовых элит. Правоохранительные органы пытаются давить градоначальников уголовными делами, а "засланные казачки" запугивают мэров уличными акциями

Причина противостояния кроется в стартовавшей в 2014 году любимой реформе экс-премьера Владимира Гройсмана — децентрализации. Поскольку основная цель изменений — максимальное делегирование полномочий на места, теперь общинам оставляют часть общегосударственных налогов и переводят их на прямые отношения с госбюджетом. За последние пять лет доходы местных бюджетов увеличились на 200 млрд грн. Делят бюджетный пирог мэры. По закону именно они выражают чаяния общин. Поэтому их статус и возможности выросли в разы, а вот должности глав облгосадминистраций, которые на местах представляют интересы президента, несколько обесценились. Полностью контролировать ситуацию в регионах центр сможет лишь при наличии "своих" градоначальников. Но сместить влиятельных мэров Одессы, Харькова, Львова и Днепра на запланированных на осень 2020 местных выборах — задача непростая.

Местные выборы в Одессе: "Слуги" против Труханова

Де-юре центр влияния в Одесской области — назначенный в октябре прошлого года губернатор Максим Куцый (изначально его лоббировало окружение министра внутренних дел Арсена Авакова, однако победу Куцего обеспечила поддержка со стороны Игоря Коломойского). Де-факто же ключевое влияние в регионе имеет мэр Одессы Геннадий Труханов. При этом на смену ему весомого кандидата у "Слуги народа" нет. Чтобы выбить почву из-под ног нынешнего городского головы, центральная власть пытается раскачать ситуацию в городе уличными акциями.

Одесситы любят рассказывать легенду: в 1946-м в Оперном театре у откомандированного сюда для борьбы с распоясавшимся криминалитетом маршала Георгия Жукова украли именные часы. Вернувшись домой, он обнаружил там хронометр с трогательной запиской: "Дорогой, любимый наш маршал Жуков! Это сделали не мы, а ростовская шпана. У нас, одесских воров, что-то украсть у вас никогда не поднялась бы рука".

Непростые времена. Геннадию Труханову, мэру Одессы, пожар в Одесском колледже изрядно подпортил карму

По иронии судьбы именно Георгий Жуков теперь может оказаться причиной противостояния между одесскими группами влияния. По настоянию активистов общественной организации "Національний спротив" памятный барельеф маршала демонтировали со стены областного военкомата. "Когда закон о декоммунизации только вступил в силу, мэрия пыталась саботировать этот процесс, — рассказывает Ярослав Католик, одесский политолог. — В итоге переименование улиц взял на себя губернатор Михеил Саакашвили, а недовольные новой идеологией одесситы ушли в глухую оборону. После победы Владимира Зеленского, которого они считали "своим", у них появились надежды, что маятник качнётся в другую сторону".

А 2 ноября депутат Одесского горсовета Богдан Гиганов призвал жителей города прийти под военкомат на акцию "Реквием по Жукову" и принести с собой цветы и лампадки. Впоследствии сам Гиганов по этому поводу улетел в Москву, где выступил на пропагандистском телешоу Ольги Скабеевой "60 минут".

"Это имело серьёзный резонанс в городе. Народ стал говорить о том, что всё происходит не просто так, а под влиянием России", — считает Анатолий Бойко, глава Одесской организации Комитета избирателей Украины.

Местную власть центр атакует также прямыми выпадами в адрес Геннадия Труханова. В частности, реанимированы старые дела, в которых речь идёт о подписанных мэрией контрактах на строительство остановок общественного транспорта, площадок для выгула собак и закупках топлива. Эти договоры, по мнению следователей, заключались на мелкие разовые поставки и работы под небольшие суммы, что позволяло избежать открытого тендера через систему ProZorro. Кроме того, правоохранители пытаются привлечь мэра к ответственности за недостоверное декларирование: он не внёс в документы недвижимость бывшей жены, притом НАБУ обнаружило в её доме личные вещи Труханова. По мнению детективов, это может означать, что развод был фиктивным.

Ещё одним тревожным звоночком для Труханова стали результаты парламентских выборов в округе №136. Тогда близкий к мэру экс-нардеп Дмитрий Голубов проиграл "зелёному" кандидату Александру Горенюку. Почему это произошло — никто не знает. Соответственно, невозможно предугадать и то, как одесситы проголосуют на местных выборах. Если избирательная кампания состоится весной, самым вероятным кандидатом в мэры Одессы от "Слуги народа" станет нынешний нардеп Алексей Леонов.

В том, что "сбить" нынешнего мэра Одессы будет непросто, уверен и Анатолий Бойко. "В теории он может разыграть ту же карту, которой пользовался при Порошенко: мол, я один держу Одессу в украинских цветах, без меня будут хаос и погромы. Но в действительности, если завтра его не станет, маршировать по Дерибасовской с триколорами и фото Путина никто не будет. Этого не допустят местные элиты. Так же, как не допустили в 2014 году".

В то же время на местных выборах карты Труханову может спутать пожар в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Как выяснилось, в здании не было пожарной сигнализации, а проверки проводились спустя рукава. Ответственность за случившееся противники мэра наверняка попытаются свалить на него, подорвав тем самым доверие одесситов к теперешнему градоначальнику.

Местные выборы в Днепре: Филатов и авторитетные граждане

Позиции губернатора Днепропетровщины пока так же слабы, как и у его одесского коллеги. Имея сильных депутатов в парламенте, руководить областью президент почему-то назначил харьковского бизнесмена Александра Бондаренко. Притом что влиятельность мэра Днепра Бориса Филатова никуда не делась. В начале декабря на заседании горсовета он обрушился с критикой на центральную власть: "Додецентрализировались до того, что бюджет города оказался на 2 млрд грн меньше, чем в минувшем году!" А в конце прошлого года на своей странице в Facebook заявил, что "по скорости политического самоубийства "слуги народа" могут поставить мировой рекорд".

Центральная власть — не единственный оппонент Бориса Филатова. Сложные отношения у мэра и с его бывшими соратниками из окружения Игоря Коломойского. Видимо, последний до сих пор не может простить мэру уход к своему бывшему союзнику Геннадию Корбану. В конце ноября Филатов написал в Facebook о том, что "ни за какую цену" не сдаст Днепр Игорю Коломойскому.

Некрепкий хозяйственник. Борис Филатов, мэр Днепра, пытается привести в порядок городское хозяйство. Успехи переменные

В то же время в Днепре набирает обороты "Рух опору капітуляції". Примечательно, что это движение нападает как на Филатова, так и на Коломойского, а руководит его акциями экс-нардеп Андрей Денисенко. Раньше Денисенко считали человеком, близким к Коломойскому, затем — сблизившимся с Геннадием Корбаном и Борисом Филатовым. Но сейчас политик якобы отошёл от обеих групп влияния, а лозунги "Руху опору капітуляції" с каждым днём становятся всё радикальнее. Один из последних звучит так: "Днепр — форпост и сердце Украины! Никакое давление со стороны "маслобойщиков" и других "зелёных посипак" и "бенеботов" не остановят нашего движения!" "Зелёными" Денисенко, видимо, называет представителей власти, а "бенеботами" — сторонников Игоря Коломойского. Акции "Руха" набирают обороты: 5 ноября активисты установили на фасаде горсовета баннер "Ні капітуляції!", а 16-го устроили красочную акцию с файерами у здания обладминистрации и передали "привет" Коломойскому, который некстати заявил о возможности восстановления отношений с РФ. В ответ в штабе организаторов акции сначала отрубили свет, затем четверых участников движения избили неизвестные в балаклавах. "Это Днепр, тут всегда было несколько центров влияния. Сейчас они столкнулись, — объясняет Фокусу Владислав Романов, политолог из Днепра. — Включились скрытые конфликты между Коломойским, Ахметовым, Пинчуком, группой Корбан — Филатов и молодой "зелёной" командой, днепровские депутаты которой всё время оказываются в центре скандала: то в Кривом Роге в ресторане что-то обсудят, то Макс Бужанский не в тему выскажется".

По мнению инсайдеров Фокуса, за митигующими стоит бизнесмен Александр Петровский (в прошлом Нареклишвили), известный в криминальных кругах Днепра авторитет. "Бывший заместитель Игоря Коломойского [был главой Днепропетровской облгосадминистрации в 2014–2015 гг.] Святослав Олейник продал Александру Нареклишвили с огромными долгами дорожно-строительную компанию "УПС", — говорит наш собеседник в Днепре. — И теперь бюджетный пирог города пытаются перераспределить в интересах этой "УПС".

Политолог Андрей Золотарёв считает, что ситуация в области обострилась после увольнения предыдущего губернатора Валентина Резниченко. "Он держал баланс в регионе, — считает эксперт. — Теперь же члены команды Коломойского всё нарушили. Новый губернатор Александр Бондаренко руководит областью лишь де-юре, де-факто глава ОГА — тот же Святослав Олейник. Конфликт интересов был вопросом времени. Конечно, эти интересы экономические, но участники разыгрывают и политическую карту".

Окончательно ситуация накалится к местным выборам. Помимо мэра Бориса Филатова в них наверняка будут участвовать представители всех центров влияния. Сейчас в публичном пространстве называют несколько фамилий: Алексей Мартынов (экс-совладелец группы "Приват"), Загид Краснов (местный предприниматель) и, конечно же, Святослав Олейник.

Местные выборы в Харькове: битва хищников с чужими

Обострилась ситуация и в Харькове. "Военные действия" между мэром Геннадием Кернесом и представителями пропрезидентской партии "Слуга народа" сотрясают город уже третий месяц.

Напомним, всё началось в ноябре, когда Владимир Зеленский приехал в Харьков представлять нового главу облгос­администрации, мало кому известного адвоката Алексея Кучера, но на знаковое мероприятие не пригласил Геннадия Кернеса. После этого харьковский градоначальник раскритиковал как самого главу государства, так и нового губернатора. "Я не напрашиваюсь на встречи с президентом, но считаю, что такой состав совещания и представления нового губернатора не вписывается в логику, которую проповедует президент с точки зрения децентрализации и значения Харькова как второго города Украины", — написал Кернес на своей странице в Facebook.

Бессменный. Геннадий Кернес, мэр Харькова, популярен у харьковчан и контролирует местные элиты. Это, наверное, единственный из мэров, кому на предстоящих выборах ничего не грозит

По некоторым данным, новый губернатор, экс-нардеп от "Слуги народа" Алексей Кучер, тесно связан с харьковчанином и министром внутренних дел Арсеном Аваковым, имеющим виды на малую родину. Однако каких-либо новых методов ведения войны с Кернесом "слуги" ещё не придумали, в очередной раз пытаясь поднять город на акции протеста против мэра. Так было с установкой в центре Харькова мемориальной доски запомнившемуся горожанам "еврейскими процессами" генералу КГБ Юрию Шрамко, благодаря которому семь лет лагерей получили известный правозащитник Генрих Алтунян, врач-психиатр Анатолий Корягин и историк Евгений Анцупов. Установить памятную доску Шрамко горсовет попросила общественная организация "Харьковский клуб Генерал" — объединение высших офицеров Минобороны, МВД, СБУ, СВР и Госпогранслужбы. Утром 4 ноября её водрузили на стену дома, где жил гэбист, а 5 ноября представители Нацдружин (близки к Авакову) её демонтировали, оставив вместо доски лист бумаги с надписью: "Нарушение закона о декоммунизации". 8 ноября доску вернули на место, но неизвестные тут же облили её красной краской, оторвав барельеф генерала. В конце концов памятник "законсервировали", покрыв поли­этиленом и замотав в скотч.

Впрочем, массовых волнений чехарда с доской не спровоцировала. "Харьковчане ригидны и консервативны, — объясняет Фокусу Юлия Биденко, доцент кафедры политологии Харьковского нацуниверситета им. Каразина. — Тут нет антимайданных настроений. Пять лет динамичной проукраинской политики распылили протестный сектор. Конечно, большинство горожан по-прежнему хотят восстановления добрососедских отношений с Россией и спокойной границы, но митинговать не собираются".

В свою очередь политолог Вадим Карасёв подчёркивает: "Ситуация как для Харькова уникальная. Раньше государственная власть всегда старалась договориться с Кернесом и разделить с ним сферы влияния, потому что знала характер мэра, его популярность у харьковчан, а также понимала, что он во многом контролирует местные элиты. Тот факт, что мэра (и многих других влиятельных людей города) не пригласили на встречу с новым губернатором, харьковская элита восприняла как болезненный щелчок по носу. При этом губернатор вряд ли хорошо знает Харьков. Да и необходимых связей у него там нет".

Отчасти демарш центральной власти уже принёс результат. Харьковский бизнесмен Александр Ярославский в ходе представления губернатора заверил Владимира Зеленского в своей безоговорочной поддержке. По-видимому, такой же позиции можно ожидать и от Александра Фельдмана, народного депутата и крупного харьковского бизнесмена. "Хуже всего то, что у Офиса президента пока нет внятной кандидатуры, которая могла бы соревноваться с Кернесом за кресло мэра. Отдать регион Авакову власть боится. А в Харькове есть ещё и сильные местные игроки. Например, экс-глава Администрации президента времён Порошенко — Игорь Райнин, а также бывший губернатор Юлия Светличная", — считает Карасёв.

К слову, Райнин упустил возможность переназначить на должность губернатора Юлию Светличную и зачем-то пошёл в атаку на куратора "Слуги народа" в области Вадима Слюсарева. Более того, внезапно занял должность руководителя местной ячейки ОПЗЖ. "В 2020-м мы увидим в Харькове битву "хищника с чужими", когда возглавляемые мэрами сильные локальные партии будут бороться со "Слугой народа", — прогнозирует Юлия Биденко. — Сменив губернатора, президент демонстративно пытается затянуть оппозицию Кернеса в "зелёную" команду или группу поддержки "Слуги народа". Получится ли это сделать — большой вопрос".

Местные выборы во Львове: конкурентов у Садового нет

Не всё спокойно и во Львове. Работой мэра Андрея Садового, возглавляющего город 13 лет, президент недоволен. Неприятности у Садового начались внезапно, хотя уголовное дело в отношении него "живёт" уже около двух лет. О вручении подозрения Специализированной антикоррупционной прокуратурой сообщил сам градоначальник. "Только что прокурор Холодницкий вручил мне сообщение о подозрении. В 2015 году на открытом инвестиционном конкурсе Львов привлёк инвестора — компанию CTP. От неё мы получили за землю 54 млн грн. Это было поле, на котором компания должна построить индустриальный парк. Но, начиная с 2015 года, идёт блокирование этого вопроса со всех сторон: на уровне государственной власти, Генпрокуратуры. С тех пор прокуроры ездят, исследуют, а земля стоит. За это время CTP построила индустриальный парк в Румынии, в других странах. Это третий в Европе инвестор, который инвестирует в промышленное имущество. Здесь, во Львове, они должны обеспечить 3 тыс. рабочих мест. Мы будем бороться и побеждать", — заявил Садовый.

Львовские игры. Андрей Садовый, мэр Львова, давно висит на крючке уголовных дел

Позже выяснилось, что земельный участок не относится к территории города и принадлежит Рясно-Руському сельсовету Львовской области. "Тут остро стоит вопрос полномочий мэра для продажи. На соглашении с инвестором стоит подпись Садового, поэтому ответственность лежит исключительно в границах его полномочий", — утверждает Иван Спринский, глава общественной организации "Рабів до раю не пускають", известной участием в Революции достоинства, волонтёрской деятельностью и демонтажом таблички консульства РФ во Львове. Организация, которую он возглавляет, атакует Андрея Садового с начала октября 2018 года.

"Речь идёт о желании Офиса президента и его главы Андрея Богдана [родом из Львова] получить доступ к городским ресурсам, хотя сам Садовый неконфликтен и нарочито демонстрирует лояльность к "зелёной" команде", — поясняет Андрей Золотарёв.

В то же время близкие к Садовому источники во Львове заверяют Фокус, что сложившуюся вокруг него ситуацию мэр воспринимает как выигрышную и непременно попытается на местных выборах извлечь из неё пользу: "Единственная претензия к нему заключается в том, что он продал землю, не принадлежащую Львову. Если мэр докажет в суде право города владеть этим участком, то дело развалится. Очень похоже на то, что с Садовым попросту хотят договориться".

Серьёзных конкурентов на выборах (особенно в случае их досрочного проведения) у Садового нет. Так, свободовец Руслан Кошулинский, вышедший в 2015 году во время выборов мэра во второй тур вместе с Садовым, потерял в рейтингах вместе со своей партией. Экс-глава ОГА при Порошенко, Олег Синютка, — сейчас народный депутат от партии "Европейская солидарность" и вряд ли захочет сложить мандат. Гипотетически "Слуга народа" может выдвинуть на мэрское кресло Ростислава Мельника, победившего на выборах в Раду по 116-му округу. Или Андрея Худо, известного львовского бизнесмена и соучредителя компании "Холдинг эмоций! Fest". Однако оба пока не имеют значимой поддержки, так что у Садового есть все шансы остаться в своём кресле.

Фикция вместо свободы

По словам представителей центральной власти, децентрализация должна завершиться в 2020 году. На сегодня объединились почти 4,6 тыс. громад — порядка 42%, но все хорошие начинания может обесценить вмешательство центра в жизнь регионов. Особенно опасны попытки бороться с мэрами с помощью организации массовых акций протеста, учитывая, что страна воюет с Россией, а в Харькове, Днепре и Одессе пророссийские настроения очень велики. Где гарантия, что Кремль не использует ситуацию в своих интересах? По словам одесского политолога Ярослава Католика, "увидев внимание средств массовой информации к происходящему, наиболее радикальные пророссийские силы могут "качнуть" тему ещё и ещё раз". Тогда последствия станут непредсказуемыми.