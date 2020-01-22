На страже морали. Кива говорит, что получил удар за просьбу вести себя прилично

Нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива заявил, что причиной драки с ветераном АТО Михаилом Майманом в столичном ресторане стала просьбе не употреблять нецензурную лексику.

"Человек, который напал на меня в ресторане "Мокко", вёл себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова. Я встал и подошел к нему, наклонился с целью попросить вести себя прилично, и он совершил удар", – утверждает нардеп.

Также он сообщил, что раньше получал угрозы от Маймана и в подтверждение опубликовал скриншоты его сообщений и комментариев в Facebook c нецензурными высказываниями в адрес Кивы.

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Сегодняшний инцидент он расценивает, как "системные действия против меня, как оппозиционного политика, которые начались еще полгода тому".

"По результату инцидента была вызвана полиция и составлен протокол, сняты побои", – добавил нардеп.

Ранее в сети опубликовали видео драки с участием нардепа в ресторане на Хрещатике. На нем видно, как Кива подходит к мужчине и совершает действие, похожее на удар головой, после чего получает удар в ответ. Мужчиной, с которым произошел конфликт, оказался ветеран АТО Михаил Майман.

Согласно данным из открытых источников, Майман принимал участие в АТО в составе батальона "Святая Мария", на последних парламентских выборах баллотировался в нардепы в качестве самовыдвиженца в Киева.

Напомним, в Верховной Раде 307 народных избранников объединились в межфракционное депутатское объединение "Ценности. Достоинство. Семья". Одним из его членом стал и Илья Кива.

Как ранее писал Фокус:

Ранее Илью Киву застали за манипуляциями в зоне паха. И он делал это в зале парламента во время рабочего дня.

Позже Илью Киву застукали за просмотром странного ролика в сессионном зале парламента. Это пранк во время которого один мужчина с голым задом садится другому на лицо во время жима штанги.