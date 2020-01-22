Украина демонстрирует прогресс в выполнении условий для новой программы, – МВФ

Украина демонстрирует успешный прогресс в выполнении условий для старта новой программы.

Такое мнение выразила глава МВФ Кристалина Георгиева по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским на Международном экономическом форуме в Давосе, пишет УНИАН.

"У нас был очень конструктивный разговор с президентом Зеленским о прогрессе, сделанном в реформировании судебной власти, повышении уважения к закону, в продвижении в экономическом росте и важности завершить действия, которые по-прежнему остаются неразрешимыми, чтобы мы могли поставить программу МВФ на решение совета директоров", – сказала она.

Она также поблагодарила Зеленского и его команду за стремление выполнить условия программы.

По словам Зеленского, у них была хорошая дискуссия относительно поддержки Украины со стороны МВФ.

Как ранее сообщал Фокус:

8 декабря президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с директором МВФ Кристалиной Георгиевой и стороны договорились о новой программе сотрудничества: $5,52 млрд на три года.

Министр финансов Оксана Маркарова на этом фоне заявляла, что Украина должна закончить сотрудничество с МВФ в 2023 году.