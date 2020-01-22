Украина демонстрирует прогресс в выполнении условий для новой программы, – МВФ
Украина демонстрирует успешный прогресс в выполнении условий для старта новой программы.
Такое мнение выразила глава МВФ Кристалина Георгиева по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским на Международном экономическом форуме в Давосе, пишет УНИАН.
"У нас был очень конструктивный разговор с президентом Зеленским о прогрессе, сделанном в реформировании судебной власти, повышении уважения к закону, в продвижении в экономическом росте и важности завершить действия, которые по-прежнему остаются неразрешимыми, чтобы мы могли поставить программу МВФ на решение совета директоров", – сказала она.
Она также поблагодарила Зеленского и его команду за стремление выполнить условия программы.
По словам Зеленского, у них была хорошая дискуссия относительно поддержки Украины со стороны МВФ.
Как ранее сообщал Фокус:
- 8 декабря президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с директором МВФ Кристалиной Георгиевой и стороны договорились о новой программе сотрудничества: $5,52 млрд на три года.
- Министр финансов Оксана Маркарова на этом фоне заявляла, что Украина должна закончить сотрудничество с МВФ в 2023 году.
- Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что через три года Украина откажется от кредитов МВФ, страна будет "самодостаточной".