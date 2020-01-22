Чубаров назвал дату марша крымских татар на аннексированный полуостров

В субботу, 2 мая, 2020 года крымские татары намерены массово пересечь админграницу с аннексированным Крымом через пункт пропуска "Чонгар".

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает 5 канал.

По его словам, акцию ненасильственного сопротивления будут проводить, чтобы международные организации, которые почти 6 лет на словах осуждают аннексию Крыма российской стороной, смогли это подтвердить действиями, приобщившись к переходу админграницы.

Чубаров отметил, что в первых рядах будут идти члены Меджлиса, народные депутаты, западные партнеры. Крымчане также допускают возможность силового варианта прорыва на полуостров.

Кроме того, Чубаров считает, что для деоккупации полуострова Украине следует принять ряд законов, которые касаются Крыма, передает "Крым.Реалии".

"Рассмотрение и принятие в ближайшее время пакета законов "О внесении дополнения изменений в Конституцию Украины в части Крыма", проекта закона "О статусе крымскотатарского народа" и проекта закона "О коренных народах в Украине" дало бы четкие сигналы и украинскому обществу, и нашим международным партнерам, и стране-агрессору – России – о том, что мы не только будем возвращать Крым, но мы полностью осознаем свою ответственность за будущее Крыма и мы всему миру презентуем формат развития Крыма в составе независимого Украинского государства", – заявил Чубаров.

Как ранее сообщал Фокус:

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что вопрос аннексированного Крыма необходимо решать другими механизмами, а не в рамках "минского процесса".

Начинать обсуждать судьбу аннексированного Крыма на международном уровне можно без участия представителей России. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.