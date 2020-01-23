Укрзализныцю передадут в управление Deutsche Bahn на 10 лет, – Гончарук

Украина планирует передать Укрзализныцю в управление немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn на 10 лет.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время выступления на украинском завтраке в Давосе, передает Громадське.

По его словам, вчера в Давосе Министерство инфраструктуры и Deutsche Bahn подписали соответствующий меморандум.

Да, мы хотим передать немцам в управление на 10 лет жележную дорогу. Мы связываем с этим очень важным решением не только судьбу этой инфраструктурной единицы. Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта к инвестициям и новым стандартам", – сообщил Гончарук.

По его словам, о деталях и условиях этой передачи стороны еще договариваются, но политическое решение уже принято.

Напомним, министерство инфраструктуры Украины в среду, 22 января, подписало "Меморандум о взаимопонимании" с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn.

Как писал Фокус, именно немецкая компания предложит свою кандидатуру на должность главы украинской госкомпании. Deutsche Bahn с 15 февраля якобы должна предложить премьеру Гончаруку своих кандидатов на пост гендиректора УЗ и 15 топ-менеджеров украинской компании. Весь процесс утверждения нового руководства должен занять приблизительно 6-8 месяцев. После этого, если верить слитой в интернет информации, не позже 31 декабря 2020 года должно состояться подписание более основательного соглашения о сотрудничестве.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце декабря 2019 года Евгений Кравцов заявил, что уходит с должности главы "Укрзализныци" и переходит в публичный государственный сектор.