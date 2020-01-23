Министерство ветеранов и оккупированных территорий будет разделено, – Коляда

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц разделят на отдельные учреждения.

Об этом сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда, передает Интерфакс-Украина.

"Нам удалось донести информацию об огромном объеме задач, которые лежат в плоскости всего правительства, и дать понять высшему руководству государства, что это требует отдельного блока работы отдельного министерства, возможно, даже которое будет возглавлять профильный вице-премьер-министр. Но и здесь у нас есть понимание того, что следует не восстанавливать Министерство оккупированных территорий, необходимо менять парадигму и говорить об эффективной работе Министерства реинтеграции. Наша команда обобщает свои предложения, и мы их представим в ближайшее время", – рассказала Коляда.

Она подчеркнула, что вопросы реинтеграции не помещаются в функционал одного министерства и с ними есть потребность в межсекторном сотрудничестве.

"Очень важным для нас является обобщение и передача нашего опыта и наработок для перезапуска нового министерства по вопросам реинтеграции", – добавила Коляда.

Однако по ее словам, что новое учреждение, которое появится после разделения, не будет министерством оккупированных территорий в том формате, каким оно было до объединения.

29 августа 2019 Верховная Рада утвердила создание Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. До этого было два министерства: по вопросам временно оккупированных территорий и делам ветеранов.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Алексеем Гончаруком заявил о необходимости переформатировать отдельные центральные органы исполнительной власти.