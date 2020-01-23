Легли и просють. Как Гончарук в Давосе привлекал инвесторов и отдавал Укрзализныцю

22 января Мининфраструктуры подписало "Меморандум о взаимопонимании" с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn. О важном событии первым сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, применение опыта самой успешной европейской железной компании повысит эффективность и качество перевозки транспорта в Украине. При этом он сразу уточнил, что о продаже или аренде стратегического предприятия речи не идет, а немецкие специалисты будут только работать над реформированием механизмов управления компании.

Однако сегодня во время украинского завтрака в Давосе он сделал противоположное заявление: "Мы хотим передать немцам в управление на 10 лет железную дорогу. Мы связываем с этим очень важным решением не только судьбу этой инфраструктурной единицы. Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта к инвестициям и новым стандартам".

Он добавил, что о деталях и условия этой передачи стороны еще будут договариваться, но политическое решение уже принято.

Заявление о передаче стратегического предприятия в управление иностранной компании вызвало немедленную реакцию в соцсетях, у многих пользователей резко негативную. Ведь Укрзализныця перевозит не только пассажиров и грузы, но также танки и солдат на фронт. И с таким успехом вскоре всю страну могут передать под внешнее управление.

Многие пользователи увидели в заявлении Гончарука признание собственной беспомощности и посоветовали заменить немецкими специалистами всех топ-чиновников.

Другие же призвали не верить громким заявлениям и дождаться официальных документов.

Как оказалось — не зря. В разгар дискуссий появилось сообщение пресс-службы Deutsche Bahn, которое опровергало заявление премьер-министра . Да, помощь будет, говорят в компании, но не более. Представитель компании уточнила, что речь об "управлении" украинской железной дорогой не идет. Deutsche Bahn будет поддерживать и консультировать "Украинскую железную дорогу" по предпринимательским и техническим вопросам, но не больше.

Теперь в соцсетях гадают, что это было? Сотрудничество — это явно не "отдаем под управление на десять лет".

Теперь в соцсетях ждут от Гончарука нового заявления, что "его не так поняли". Тем более, что украинского премьер-министра начали "не так понимать" буквально с первого интервью Financial Times.

Впрочем, молодой (и "зеленой") власти к этому не привыкать. Тем более, что в Давосе отличился не только Гончарук, но и Давид Арахамия, который сначала заявил, что Украине не нужно спешить с синхронизацией своего законодательства с европейским, а потом срочно сообщил, что он не это имел в виду.