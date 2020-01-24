Гончарук назвал "нежелательных" инвесторов в Украине

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе рассказал, какие инвесторы в Украине были бы "нежелательны". Об этом сообщает Радио Свобода.

По его словам, в такую категорию попадают компании, которых работают в Крыму, и к ним применены санкции.

"Есть санкционная политика по огромному количеству компаний, которые, например, работают в Крыму, к ним применены санкции. Безусловно, работа таких компаний в Украине будет, мягко говоря, усложненной, то есть она не является желательной", – сказал Гончарук.

Он отметил, что все, кто хочет работать в Украине, должны уважать ее территориальную целостность.

"Все, кто не уважают суверенитет и территориальную целостность Украины, в Украине работать не должны", – сказал Гончарук.

Как ранее сообщал Фокус:

В этом году Всемирный экономический форум в Давосе стартовал 21 января. На форуме выступил и президент Украины.

Также серию встреч провел премьер Гончарук. Он также присутствовал на подписании соглашения между немецким ж/д-гигантом Deutsche Bahn и УЗ.