Криклий вызвался быть "няней" для зарубежных инвесторов

Но только для тех, кто будет вкладывать в украинскую инфраструктуру

Министр инфраструктуры Владислав Криклий готов быть "инвестняней" для зарубежного бизнеса, который будет вкладывать средства в Украину.

Об этом заявил сам Криклий в Украинском доме в швейцарском Давосе, пишет Интерфакс-Украина.

"Я готов быть вашей персональной няней, если вы будете инвестировать в инфраструктуру", – обратился министр к потенциальным инвесторам.

Первым об "инвестняне" вчера в Давосе заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, с инвестором, который вложит в Украину 100 млн грн, государство заключит прямое инвестсоглашение по английскому праву.

Также такой инвестор получит персонального опекуна (в речи Зеленского – invest nanny), который говорит на 5 языках и решает все его вопросы в режиме 24/7.

После заявления президента, харьковский бизнесмен Александр Ярославский решил поинтересоваться у премьера Алексея Гончарука, будут ли такие же "няни" для украинских инвесторов.

В ответ Гончарук сказал, что для тех, кто уже инвестирует в Украину, "отношение будет точно не хуже, чем для тех, кого хотелось бы привлечь".

При этом, премьер признал, что "инвестняни" – это больше про маркетинг, чтобы привлечь внимание.

"Я уверен, что суть этого подхода вам хорошо понятна. Мы хотим, чтобы у каждого человека, который инвестирует в нашу страну, был прямой контакт с правительством", – добавил Гончарук.

В беседе с журналистами Ярославский позже отметил: "Иностранные инвесторы – это хорошо. Мы – за. Но не надо забывать, что есть и местные ребята".

Также он уточнил, что если понадобится, "местные ребята" сами организуют себе "инвестнянь". "Мы ж сами ребята непростые", – шутит Ярославский.

Как ранее сообщал Фокус:

В этом году Всемирный экономический форум в Давосе стартовал 21 января. На форуме выступил и президент Украины.