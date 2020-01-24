"Агент Бандера". В РФ перепутали статью из социалистического журнала о лидере ОУН с докладом ЦРУ

Многие российские СМИ перепутали статью из эмигрантского российского журнала "Социалистический вестник" 1951 года о Степане Бандере с "докладом ЦРУ". Такие публикации даже прокомментировала в Facebook спикер МИД РФ Мария Захаров.

Первым о публикации документа на сайте архива ЦРУ сообщил телеканал Минобороны РФ "Звезда".

"ЦРУ США выложило в открытый доступ архивные документы о Степане Бандере. Один из них – доклад американской разведки, датированный 1951 годом, под названием «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году", – говорится в сообщении телеканала.

Позже с похожими заголовками новость распространили многие другие российские СМИ. На нее даже отреагировала спикер МИД РФ. По ее словам, публикация "доклада ЦРУ" подтвердила, что Брандера является "профессиональным агентом Гитлера".

"Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов, и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное!", - написала Захарова.

На самом деле документом, на который ссылаются СМИ, является англоязычный перевод статьи "К десятой годовщина великой провокации" из "Социалистического вестника" 1951 года, который хранился в архиве ЦРУ. Журнал издавался в Германии, Франции и США в 1921–1965 годах сторонниками партии меньшевиков (РСДРП (м), которые покинули Советский Союз после прихода в власти большевиков.

В статье рассказывает о сотрудничестве ОУН с нацисткой Германией в начале Второй мировой войны и попытке провозглашении независимости Украины под протекторатом Берлина 30 июня 1941 года.

Оригинал статьи из "Социалистического вестника"

Автор статьи пишет, что "в то время немецкие оккупационные силы нуждались в агентах и информаторах", и Бандера "с большим рвением приступил к выполнению поручений Гитлера под руководством человека, который был одновременно одним из главных директоров разведки Гитлера".

"Это рассказ о "мимолетном празднике" Бандеры, который его последователи пытаются представить как славную и героическую страницу в истории украинского освободительного движения. На самом деле было бы лучше, особенно сторонникам свободной Украины, стереть из истории своего движения этот фашистский эпизод, который не принес Украине ничего, кроме позора и страданий", — говорится в конце статьи.

Первая страница перевода статьи из архива ЦРУ

Выпуск журнала уже давно находится в свободном доступе, в частности с ним можно ознакомится на сайте библиотеки Университета Северной Каролины. В архиве ЦРУ находился перевод указанной статьи. На нем стоит гриф для "служебного пользования". Документ был рассекречен еще в 2006 году во исполнение "Закона раскрытии нацистских военных преступлений" (Nazi War Crimes Disclosure Act). Всего правительство США по этому закону рассекретило более чем 8,5 млн страниц разных документов.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее вокруг личности Бандеры произошел сканадал между украинскими дипломатическими ведомствами и посольствами Израиля и Польши, которые осудили чествование лидеров ОУН в Украине.