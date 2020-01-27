Минимум 4 тысячи км: В этом году построят рекордное количество дорог, – Гончарук

В 2020 году в Украине планируют построить рекордное количество дорог – минимум 4 000 километров.

Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук на презентации планов работы "Укравтодора" – "Дороги UA 2020".

"В этом году мы поставили цель построить рекордное количество дорог: минимум 4 тысячи километров. Речь идет не о ямочном ремонте, речь идет о новом строительстве или реконструкции", – заявил Гончарук

По его мнению, "флагманским проектом" можно считать дорогу Решетиловка-Днепр, чтобы соединить первоклассной дорогой Киев с Днепром, потом – с Мариуполем.

"Украине нужны хорошие дороги. Без хороших дорог не будет экономического роста, экономического прорыва, это невозможно просто потому, что логистика решает в современном мире ... Дороги - это и рабочие места, и налоги", – добавил Гончарук.

По его словам, не менее важно также строить дороги в пределах областей, дороги меньшего значения

Гончарук добавил, что уже с 1 марта, учитывая погодные условия, начнется масштабное строительство дорог.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в 2020 году на дороги в Украине выделят рекордную сумму. Так, в Дорожный фонд на 2020 год планируют заложить 69,7 млрд грн.