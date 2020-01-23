Большая кольцевая дорога вокруг столицы: Как реализовать?
2020-01-23 13:10:54
О возможных сроках начала работ пока не сообщается
Киевская областная государственная администрация (ОГА) начала работу над поиском путей реализации проекта Большой кольцевой автомобильной дороги (БКАД). Об этом сообщила пресс-служба КОГА.
22 января состоялось совещание по вопросу активизации и путей реализации проекта Большой кольцевой.
"БКАД – это приоритет в развитии инфраструктуры не городского и даже не регионального, а национального уровня. Принятие на государственном уровне решений о передаче и изъятии земельных участков в собственность под строительство БКАД ускорит все связанные с этим проектом процессы", – заявил глава Киевской ОГА Алексей Чернышов.
О возможных сроках начала работ и реализации проекта пока не сообщается.
"Благодаря БКАД будет упрощено сообщение в пригородной зоне Киева. Это особенно актуально для районных центров, через которые будет проходить трасса. Реализация этого проекта обеспечит создание до 30 тысяч рабочих мест на период строительства и развитие придорожной инфраструктуры", – считает Андрей Лесовик, заместитель главы КОДА.
Напомним, что еще в 2007 году сообщалось, что согласно проекту строительства Большой кольцевой дороги, ее протяженность будет составлять около 206 км, а ориентировочная стоимость строительства – 25 млрд грн.
Как ранее сообщал Фокус:
- "Укравтодор" подписал меморандум о сотрудничестве с китайской компанией Poly Changda Engineering, в рамках которого будут строить БКАД.
- Министр инфраструктуры Владислав Криклий сказал, что первыми платными автодорогами в Украине планируют сделать: Львов – Краковец, БКАД и Белая Церковь – Киев.