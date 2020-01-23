Большая кольцевая дорога вокруг столицы: Как реализовать?

О возможных сроках начала работ пока не сообщается

Киевская областная государственная администрация (ОГА) начала работу над поиском путей реализации проекта Большой кольцевой автомобильной дороги (БКАД). Об этом сообщила пресс-служба КОГА.

22 января состоялось совещание по вопросу активизации и путей реализации проекта Большой кольцевой.

"БКАД – это приоритет в развитии инфраструктуры не городского и даже не регионального, а национального уровня. Принятие на государственном уровне решений о передаче и изъятии земельных участков в собственность под строительство БКАД ускорит все связанные с этим проектом процессы", – заявил глава Киевской ОГА Алексей Чернышов.

О возможных сроках начала работ и реализации проекта пока не сообщается.

"Благодаря БКАД будет упрощено сообщение в пригородной зоне Киева. Это особенно актуально для районных центров, через которые будет проходить трасса. Реализация этого проекта обеспечит создание до 30 тысяч рабочих мест на период строительства и развитие придорожной инфраструктуры", – считает Андрей Лесовик, заместитель главы КОДА.

Напомним, что еще в 2007 году сообщалось, что согласно проекту строительства Большой кольцевой дороги, ее протяженность будет составлять около 206 км, а ориентировочная стоимость строительства – 25 млрд грн.

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