Украина – не Малороссия. Посольство обратилось с открытым письмом к итальянскому телеканалу

Во время телевикторины "L'Eredita" на итальянском государственном телеканале RAI Uno Украину назвали "Малой Россией". Посольство Украины в Италии обнародовало официальное письмо к RAI в связи с оскорбительными высказываниями ведущего шоу и призвало "откорректировать" такие действия .

Об этом сообщает пресс-служба посольства.

"В связи с некорректным и даже оскорбительным высказыванием ведущего итальянского шоу "L'Eredita" на телеканале RAI (26 января 2020 года), что "Малая Россия – это второе название Украины", руководству телерадиокомпании была немедленно сообщена твердая позиция посольства о необходимости откорректировать такие действия. Учитывая то, что до сих пор от канала RAI не было получено никакого ответа, принято решение предоставить таким дипломатическим шагам публичность и выложить письмо на официальной странице посольства", – сказано в сообщении.

В письме посольство разъяснило происхождение названия "Малороссия" и оскорбительность его применения по отношению к Украине, которая страдает от российской агрессии.

Украинка Татьяна Чиполла, которая живет в Италии, написала в Facebook, что по условиям шоу, финалист должен назвать ключевое слово, которое объединяет пять других слов.

Участнику шоу необходимо было найти общее слово для таких слов, как звезда, выпечка, магазин, Россия и серенада. Спустя минуту размышлений финалист назвал слово "любовь".

Правильным оказалось слово "маленький". Ведущий Флавио Инсинна объяснил, что есть две песни под названием "Маленькая звезда" Лучано Лигабуэ и "Маленькая серенада" Клаудио Вилла, небольшая выпечка, маленький магазин и "маленькая Россия". "Маленькая Россия – это Украина", – заявил ведущий.

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