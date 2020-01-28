Заместитель главы ГБР утверждает, что не был адвокатом Януковича

Недавно назначенный первый заместитель и. о. директора ГБР Александр Бабиков утверждает, что никогда не представлял интересы беглого президента Украины Виктора Януковича.

Об этом Бабиков заявил на пресс-конференции, пишет Украинская правда.

По его словам, он как сотрудник адвокатского объединения лишь подписывал некоторые технические документы, однако каких-либо соглашений с Януковичем об оказании адвокатских услуг не подписывал и лично его не знает.

"Иногда возникает техническая необходимость подписать документы адвокату, который фактически находится в адвокатском объединении", – сказал он.

Он также добавил, что в данном случае выразил свое согласие не на защиту Януковича, а на то, чтобы "посмотреть, как проходит процесс".

Бабиков заверил, что подразделение, которое занимается расследованием дел Майдана, курирует непосредственно глава ГБР, а он сам не имеет никого процессуального отношениями и влияния на "дела Майдана".

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее Александр Бабиков стал первым заместителем директора Государственного бюро расследований. Он работал в юридической фирме Aver Lex, которая защищала интересы Виктора Януковича.