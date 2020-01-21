Экс-адвокат Януковича стал заместителем главы ГБР

Еще одним заместителем главы ведомства стал Александр Соколов

Бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков стал первым заместителем директора Государственного бюро расследований.

Об этом говорится на сайте ГБР.

Еще одним заместителем главы ведомства стал Александр Соколов.

Временно исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова в видеообращении говорила, что комиссия по отбору завершила работу, кандидаты на должности заместителей прошли проверку, а приказы об их назначении подписаны. Однако имен она не назвала.

Она в нем прокомментировала информацию о назначении Бабикова своим заместителем.

"Относительно манипуляций – "заместитель председателя ГБР, адвокат Януковича, будет расследовать дела Майдана". Я неоднократно заявляла и повторяю еще раз – подразделение по делам Майдана подчиняется исключительно директору ГБР. Предприняты все предусмотренные законом меры, направленныхе на недопущение конфликта интересов", – заявила Венедиктова.

Александр Бабиков – выпускник харьковской юридической академии им. Ярослава Мудрого. Последние два года Бабиков работал в адвокатской фирме Aver Lex, которая известна тем, что защищала экс-президента Виктора Януковича.

Во время работы адвокатом Бабиков защищал также охранника Виктора Януковича Дмитрия Иванцова, которого суд признал потерпевшим в деле покушения на экс-президента. Речь об обстреле кортежа Януковича во время его бегства из Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Госбюро расследований.

27 декабря президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил Ирину Венедиктову временной главой ГБР.

2 января в ГБР назначили нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана. Им стал Александр Буряк, который ранее занимал должность замдиректора ГБР.