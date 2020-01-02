В ГБР назначили главу отдела по расследованиям дел Майдана

Александр Буряк ранее занимал должность замдиректора Государственного бюро

В Государственном бюро расследований в четверг, 2 января, назначили нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана. Им стал Александр Буряк, который ранее занимал должность замдиректора ГБР.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства на странице в Facebook.

Сообщается, что Буряк был отобран на руководящую должность в ГБР комиссией при участии представителей Консультативной миссии Совета Европы.

"Завершение расследований дел Майдана – одно из самых ответственных заданий, которое стоит перед ГБР. Это сложное направление работы, где нужно не только желание, а и значительный опыт работы в следствии. Руководство ГБР это понимает, поэтому поручило эту работу мне. Продолжается проверка перевода следователей и прокуроров из ГПУ в наш отдел, как это предусмотрено законом", – заявил Буряк.

Отмечается, что Буряк имеет значительный опыт на руководящих должностях в следственных подразделениях. Также под эгидой Консультативного миссии Совета Европы он прошел обучение в структурных подразделениях Европейского суда по правам человека по вопросам обеспечения прав и свобод граждан при проведении досудебного расследования и изучал европейскую практику по расследованию преступлений, связанных с нарушением прав человека.

Александр Буряк получил высшее образование в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого в Харькове. В правоохранительных органах работает с 1998 года. С 2015 по 2017 годы работал заместителем прокурора Киева, заместителем начальника управления по расследованию уголовных производств следователями органов прокуратуры столичной прокуратуры.

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