Сложила мандат: Венедиктова открыла дорогу в Раду сотруднику фестиваля Atlas Weekend
2020-01-02 15:59:20
Временная и.о. директора ГБР решила сложить полномочия народного депутата
Временная и. о. директора ГБР Ирина Венедиктова написала заявление о сложении полномочий народного депутата ВРУ. Об этом пишут "Українські новини".
Отмечается, что она входит в состав фракции "Слуга народа".
"27 декабря мной было написано заявление о сложении депутатских полномочий", – сообщила Венедиктова.
Она добавила, что все требования закона были ею соблюдены.
Отметим, что вместо Ирины Венедиктовой по списку "Слуги народа" в ВРУ должен зайти директор по GR-коммуникациям музыкального фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко.
Кстати, как пишет "Страна", против Ирины Венедиктовой подали заявление о преступлении в ГБР о превышении должностных полномочий и разглашении данных досудебного расследования.
В заявлении отмечается, что в период с 28 по 30 декабря Венедиктова, выходя за рамки своих полномочий, дала незаконные указания про слушания уголовных производств в присутствии посторонних лиц, а именно своего мужа Дениса Колесника, который является сотрудником киберполиции и не имеющего никакого отношения к ГБР, а также адвоката Александра Бабикова, которого называют будущим заместителем главы ГБР, но он еще не имеет никакого официального статуса.
"В действиях Бабикова усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 353 УК, а именно-самовольное присвоение полномочий и звания должностного лица, соединенное с совершением общественно опасных деяний", – говорится в заявлении.
Ирина Венедиктова попала в Верховную Раду VIII созыва по партийному списку. Она была занесена в список "Слуги народа" под номером 3. Ее называли советницей Зеленского по юридическим и судебным реформам.
Как ранее сообщал Фокус:
- 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Госбюро расследований.
- 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил Ирину Венедиктову временной главой ГБР.
- 1 января в Госбюро признали, что по итогам деятельности в 2019 году не справились с актуальными целями и вызовами.
- Партия "Голос" требует остановить конкурс на должности заместителей директора Госбюро расследований. В "Голосе" считают, что руководить расследованиями украинских топ-чиновников могут не независимые профессионалы, а "100-процентно свои" люди. В этой связи, политсила требует отменить этот конкурс и объявить новый. Если и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова проигнорирует требование депутатов, "Голос" обещает пойти в суд.