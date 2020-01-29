ГБР показало видео, как Татьяна Черновол лезла через забор на территорию бюро

Экс-нардеп Татьяна Черновол незаконно проникла на территорию Государственного бюро расследований и попыталась бросить сотовый телефон в замдиректора Александра Бабикова, пишет пресс-служба ГБР.

Отмечается, что утром 28 января женщина перелезла через забор с колючей проволокой и попала на охраняемую территорию ГБР, чтобы присутствовать на брифинге первого заместителя директора ГБР Бабикова.

Во время его выступления Черновол попыталась бросить в него свой смартфон. Когда ее хотели удалить из зала, Черновол сопротивлялась стражам порядка.

Следователи начали досудебное расследование по факту возможного нарушения народным депутатом общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу.

"Ее действия сопровождались особой дерзостью, связанной с сопротивлением представителю власти, прекращавшему хулиганские действия указанного лица (ч.3 ст.296 Уголовного кодекса)", – говорится в сообщении.

В случае доказательства вины Черновол грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Как пишет "5 канал", 40-летняя Черновол хотела спросить у Бабикова, которого называют адвокатом Януковича, про ход некоторых производств.

"Я пришла на брифинг Бабикова, потому что у меня были к нему, как государственные, так и личные вопросы, потому что я потерпевшая на Майдане. Мое дело еще не расследовано. До заказчика, как я считаю – Януковича, расследование еще не дошло. В моем деле фигурирует и его охранник Кобзарь", – сказала Черновол

Кроме того, она сказала, что к ней применили грубую физическую силу, повредив ногу.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее Александр Бабиков стал первым заместителем директора Государственного бюро расследований. Он работал в юридической фирме Aver Lex, которая защищала интересы Виктора Януковича.

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия выступил против назначения экс-адвоката Виктора Януковича Александра Бабикова первым заместителем главы Государственного бюро расследований.