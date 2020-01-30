Главе ФГУ предложили 5 млн долларов за назначение на директора Одесского припортового завода

Детективы НАБУ 29 января задержали трех человек, которые пытались подкупить директора Фонда госимущества взяткой в 5 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Такую сумму они предлагали за назначение своего кандидата на должность директора Одесского припортового завода, 99,5% акций которого принадлежат государству.

О попытке подкупа сообщил сам директор ФГИ в НАБУ в ноябре 2019 года. Злоумышленники были задержаны после передачи первой части взятки в размере 50 тыс. долларов. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении по ч. 4 ст. 369 УК (дача взятки должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение).

Напомним, ОПЗ - один из крупнейших на Украине производителей аммиака. Предприятие также специализируется на производстве карбамида, азотных удобрений и выполняет роль единственного в стране пункта перевалки аммиака на морские суда. Кроме того, ОПЗ - монополист украинского рынка приема, охлаждения и перегрузки аммиака и является конечным звеном аммиакопровода Тольятти - Горловка - Одесса.

Он простаивал с конца апреля 2018 года и возобновил работу в мае 2019 года.

Директор ФГИ Дмитрий Сенниченко в интервью Фокусу рассказывал, что в ОПЗ заменили наблюдательный совет, поскольку ранее "часто госструктуры находились под внешним влиянием".

К концу января ФГИ должен олучить подробный отчет о том, что происходит на ОПЗ, на основании которого будет разрабатываться с президентом и премьером стратегия приватизации предприятия.

Как ранее сообщал Фокус:

Фонд государственного имущества утвердил перечень из 792 объектов малой приватизации, подлежащих продаже в 2019 году. Среди них 48 - пакеты акций, 92 - единые имущественные комплексы, 190 - объекты незавершенного строительства, 402 - отдельное имущество и 59 объектов социально-культурного назначения.