Перенес две остановки сердца, учился ходить заново: Шокин рассказал об отравлении ртутью

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что в сентябре его отравили ртутью, после чего он несколько месяцев пробыл на лечении. Об этом он рассказал в интервью ТСН.

Шокин говорит, что 10 сентября ему резко стало плохо, когда он находился в Греции после смерти брата.

"Когда я вышел из машины, я потерял сознание и упал. Я не помню, что было дальше, но мне потом рассказывали, кто присутствовал рядом, что мне очень повезло, что это случилось именно в этом месте и в это время. Это случилось примерно в 11:40, очень рядом был госпиталь, скорая помощь и очень хорошие специалисты", - сказал экс-генпрокурор.

Шокин говорит, что, согласно заключению греческой клиники, у него было две остановки сердца.

"Для того, чтобы меня вернуть с того света, были применены электрошокеры для моей реанимации. Затем я находился восемь суток в реанимации, а потом меня перевели в палату. Я не мог ходить, учился там ходить заново", - сказал он.

Экс-генпрокурор заявил, что его выписали 20 сентября, а 22 сентября он прибыл в Киев. Позже для продолжения лечения он отправился в Вену, где медики выяснили, что его отравили ртутью. Позже, по словам Шокина, было установлено, что он был отравлен ртутью. В подтверждение он представил выписки из истории болезни, сделанные в Вене, в клинике "Рудольфиннерхаус", где он проходит лечение у врача Николая Корпана, который лечил третьего президента Украины Виктора Ющенко от отравления диоксином.

"Когда это установили, анализы были очень плохие. Было возбуждено действие печени, почек, ну очень много. Я очень благодарен этой клинике и лично Николаю Николаевичу. За месяц мне снизили содержание ртути в крови до 8% (с 9,7%, - редю). 12 декабря 2019 года был последний анализ – 7,1%. Но это все равно намного больше нормы, и есть определенные негативные последствия, много сопутствующих диагнозов, давление немного повышенное", - рассказал Шокин.

Сейчас свое состояние Шокин называет удовлетворительным, следующий визит к врачам в Вену запланирован на февраль.

Он также сообщил, что надеется на компетентность правоохранительных органов Греции.

"У меня нет явных врагов, которых я точно знаю, что это враг. Безусловно, одна из версий, но эта версия требует исследования, но есть возможность причастности Байдена каким-то образом к этим вопросам. Я обратился официально к греческим правоохранительным органам по этому вопросу, там есть мое официальное заявление, просил их расследовать. Насколько мне известно, уголовное дело возбуждено и расследуется, но это только моя информация", - заявил Шокин в интервью.

Как ранее сообщал Фокус:

3 апреля 2016 года президент Петр Порошенко уволил Виктора Шокина с должности генпрокурора. Он занимал этот пост с февраля 2015 года. Свое увольнение Шокин связывает с расследованием в отношении компании "Burisma", в которой работол Джозеф Байден, сын вице-президента США,