Кива не видит проблемы в переписке с Жириновским: Мы стараемся найти точки соприкосновения

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива заявил, что знаком с депутатом Госдумы РФ, лидером ЛДПР Владимиром Жириновским с 2015 года и не видит проблемы в переписке с ним. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"А кто это по-вашему? Дед Мороз? Я не знаю, что они там подсмотрели, мне нужно пересмотреть переписку. Столько было с утра сообщений, столько информации. Жизнь становится ярче. А в чем проблема, прошу прощения? Государственная дума России, парламентарий. Мы стараемся как-то найти компромиссы и точки соприкосновения. Нам же нужно вернуть территорию и восстановить экономические отношения, которые укрепят благосостояние украинского народа", – отметил Кива.

Он добавил, что дистанционно знаком с Жириновским с телеэфиров 2015 года.

Напомним, сегодня журналист заснял переписку Кивы с Жириновсим в сессионном зале Верховной Рады. Он спросил российского депутата о самочувствии, попросил его перезвонить и пожаловался на премьер-министра Алексея Гончарука.

"В Раду пришел гомик-премьер со своим пи**рским правительством, страну с*ка просрали и с этими пи**рами шансов восстановить экономику и взаимоотношения нету", — написал нардеп.

Как ранее писал Фокус:

Ранее Илью Киву застали за манипуляциями в зоне паха. И он делал это в зале парламента во время рабочего дня.

Позже Илью Киву застукали за просмотром странного ролика в сессионном зале парламента. Это пранк во время которого один мужчина с голым задом садится другому на лицо во время жима штанги.