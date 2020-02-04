"Это – фейк": у Жириновского говорят, что не знают, кто такой Кива

В пресс-службе лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского утверждают, что тот никогда не переписывался с народным депутатом Украины от "Оппозиционной платформы-За жизнь" Ильей Кивой.

Об этом сообщил пресс-секретарь Жириновского Александр Дюпин в эфире российского канала РЕН ТВ.

По его словам, российский депутат не знает, кто такой Кива, и никогда с ним не общался.

"Это – фейк. Он это специально записал, такого не было. Жириновский мобильным телефоном не пользуется. Есть кнопочный телефон у помощника, если срочный звонок, то он может поговорить по телефону. Это смешная неправда", – сказал Дюпин .

Как ранее писал Фокус:

Напомним, сегодня, 4 февраля, журналист заснял переписку Кивы с Жириновсим в сессионном зале Верховной Рады. Он спросил российского депутата о самочувствии, попросил его перезвонить и пожаловался на премьер-министра Алексея Гончарука.