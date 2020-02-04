Рада отправила на доработку законопроект об уголовной ответственности "воров в законе"

Законопроект №2513 о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за преступления, совершенные преступной группировкой, направили на повторное второе чтение и доработку в профильном комитете.

Об этом сообщает LB.ua.

За отправку на доработку проголосовали 268 нардепов.

"Всего было внесено 96 поправок и предложений, 43 из них учтены. Комитет рекомендует принять законопроект 2513 во втором чтении и в целом как закон. Но накануне голосования было обсуждение между фракциями и прозвучало предложение отправить на повторное второе чтение. Решение комитета – о принятии во втором чтении, но есть предложение о повторном чтении ", – сообщил перед голосованием глава комитета правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Генпрокурор Руслан Рябошапка направил в профильный Комитет Рады письмо, в котором говорит, что реализация законопроекта может быть проблематичной, передает Страна.

"В каждом конкретном случае установление такого статуса (вора в законе, – ред.) будет усложнено, а иногда и невозможно. Очевидно, что коронация не протоколируется, а удостоверения ворам в законе преступным миром не выдаются", – заявил Рябошапка.

По его словам, исходя из этого законопроекта, правовые основания для привлечения гражданина к ответственности за пребывание в статусе "вора в законе", будут существовать постоянно, до тех пор пока он носит этот титул. По мнению генпрокурора, это значит, что каждый день будет существовать "объективная необходимость" внесения сведений в ЕРДР о совершении уголовного правонарушения.

Этот законопроект подготовлен Офисом президента и внесен президентом Владимиром Зеленским как безотлагательный.

Законопроектом предлагается дополнить статью 28 Уголовного кодекса Украины "Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией".

В документе дается определение преступного сообщества как стойкого иерархического объединения пяти и более лиц, в котором участвует "вор в законе".

Уголовным преступлением будет считаться создание преступного сообщества и пребывание в статусе "вор в законе", обращение к участникам преступных сообществ с просьбой совершить преступление, организация и проведение сходки участников преступных сообществ.

19 декабря Верховная Рада приняла проект закона в первом чтении.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине действуют от 80 до 100 "воров в законе". Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.