Не более 100 тысяч: в Раде сказали, какой может быть максимальная зарплата министров

Максимальная зарплата министров с учетом премии после их привязки к средней зарплате по Украине не будет в сумме превышать 100 тысяч гривен.

Об этом сказад первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает РБК-Украина.

Он отметил, что во фракции адекватно воспринимают привязку зарплаты министров к средней в Украине.

"Та позиция, которая озвучена, что в среднем в 3-5 раз больше средней зарплаты по стране, это тоже нормально. У нас средняя зарплата около 10 тыс. гривен, от 10 до 11 сейчас колеблется. Поэтому зарплата чиновника 30-35 тыс. гривен – это адекватная зарплата. Премия в размере одного оклада. То есть это может быть вместе 60 тыс., но фактически не более 100 тыс. Это нормальная история, абсолютно адекватная", – отметил Корниенко.

По его словам, средняя зарплата депутата достигает 40 тысяч гривен, но у депутатов, у которых научные звания, она немного больше.

Накануне президент Владимир Зеленский поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти.

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