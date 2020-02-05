Не более 100 тысяч: в Раде сказали, какой может быть максимальная зарплата министров
2020-02-05 13:25:44
Во фракции "Слуга народа" нормально воспринимают привязку зарплаты министров к средней в Украине
Максимальная зарплата министров с учетом премии после их привязки к средней зарплате по Украине не будет в сумме превышать 100 тысяч гривен.
Об этом сказад первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает РБК-Украина.
Он отметил, что во фракции адекватно воспринимают привязку зарплаты министров к средней в Украине.
"Та позиция, которая озвучена, что в среднем в 3-5 раз больше средней зарплаты по стране, это тоже нормально. У нас средняя зарплата около 10 тыс. гривен, от 10 до 11 сейчас колеблется. Поэтому зарплата чиновника 30-35 тыс. гривен – это адекватная зарплата. Премия в размере одного оклада. То есть это может быть вместе 60 тыс., но фактически не более 100 тыс. Это нормальная история, абсолютно адекватная", – отметил Корниенко.
По его словам, средняя зарплата депутата достигает 40 тысяч гривен, но у депутатов, у которых научные звания, она немного больше.
Накануне президент Владимир Зеленский поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти.
Как ранее сообщал Фокус:
- Премьер Алексей Гончарук и 17 министров вместе получили за декабрь 2,4 млн грн зарплат и премий. Больше всех получил глава МИД Вадим Пристайко – 233 тыс. грн, меньше всех министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет – 17 тыс. грн.
- Высокие зарплаты топ-чиновников вызвали большой общественный резонанс. На этом фоне президент Владимир Зеленский поручил премьеру разработать новую концепцию заработных плат руководителей министерств, ведомств, государственных компаний и их заместителей с учетом ситуации в стране.