2,4 млн грн за декабрь. Кабмин показал зарплаты премьера и министров

Премьер и 17 министров вместе за декабрь получили 2,46 млн грн зарплат, надбавок и премий

В правительстве обнародовали информацию о доходах членов Кабинета министров Украины.

Данные опубликовал Департамент коммуникаций Секретариата Кабмина.

"Правительство, как и обещало, публикует информацию о доходах членов Кабинета министров Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что премьер и 17 министров вместе за декабрь получили 2,46 млн грн зарплат, надбавок и премий.

В частности, средняя заработная плата премьер-министра Украины Алексея Гончарука в 2019 году составила 60 479 грн. В декабре глава правительства получил 76 190 грн, в том числе надбавки составляли 40 000 грн, а премия – 36 190 грн. В сентябре зарплата Алексея Гончарука была – 61 916 грн, а в октябре и феврале – 60 087 и 43 724 соответственно.

В прошлом году средняя заработная плата вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебы была 58 652 грн. Выплаты в декабре составили 86 774 грн, в том числе надбавка – 58 655 грн, премия – 28 119 грн. В осенние месяцы Дмитрию Кулебе было начислено: в сентябре – 48 523 грн, октябре – 56 263 грн, ноябре – 43047 грн.

Вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в сентябре получил 52 629 грн, в октябре 51 000 грн, а в ноябре – 34 141 грн. В декабре его зарплата составляла 84 887 грн, из которых 35 506 надбавка и 49 381 премия. Таким образом, средняя заработная плата в 2019 году у министра цифровой трансформации – 55 664 грн.

Средняя зарплата в прошлом году у министра Кабинета министров Украины Дмитрия Дубилета составила 32 386 грн. В декабре он получил – 17 544 грн. А в сентябре и октябре по 48 тыс. грн, в ноябре – 16 000 грн.

Средняя заработная плата в 2019 году у министра внутренних дел Арсена Авакова – 100 041 грн. В декабре ему начислено 186 541 грн, в том числе надбавки – 49 225 грн, премии – 137 317 грн. В сентябре, октябре и ноябре его зарплата составила – 33 930 грн, 82 072 грн и 97 623 грн соответственно.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в декабре получил 222 592 грн, где надбавка – 73 337 грн, а премия – 149 255 грн. В сентябре ему начислено зарплаты 15 134 грн, в октябре 18 180 грн и ноябре – 79 883 грн. Так, средняя заработная плата за прошлый год – 83 947 грн.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель получил в сентябре зарплаты – 18 549 грн, в октябре – 33 540, а в ноябре – 31 102. В декабре его зарплата составила – 162 003 грн, в том числе надбавка – 39 105 грн, а премия – 122 898. Средняя заработная плата министра в 2019 году составила 61 299 грн.

У министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко – сумма средней зарплаты в прошлом году – 62 069 грн. В декабре ему начислено 233 893 грн (с надбавкой 48 279 грн, премией 73 766 грн, и материальной помощью 111 848 грн). В то же время в сентябре, октябре и ноябре его зарплата была – 27 505 грн, 30 532 грн и 68 194 грн.

Министр образования и науки Анна Новосад в декабре прошлого года получила 138 412 грн, в том числе надбавки – 42 412 грн и премии 96 000 грн. В сентябре ее заработная плата составляла 38 288 грн, в октябре – 37 981 грн, в ноябре – 39 103 грн. Таким образом, средняя плата за 2019 год составила 63 446 грн.

У министра здравоохранения Зоряны Скалецкой средняя зарплата в прошлом году – 41 940 грн. За три месяца осени чиновник получила – 15 896 грн в сентябре, 22 036 в октябре и 34 841 грн в ноябре. За декабрь министру насчитали 94 988 грн, в том числе надбавки 34 269 грн и премии 60 719 грн.

В последний месяц зимы министр развития общин и территорий Алена Бабак получила 212 600 грн (надбавки 37 600, премии 175 000). А в сентябре, октябре и ноябре – 18 773 грн, 23 710 грн, 82 189 грн соответственно. Так, ее средняя заработная плата в 2019 году – 84 318 грн.

Средняя заработная плата в 2019 году у министра социальной политики Украины Юлии Соколовской – 65 317 грн. Ее выплаты в сентябре составили – 24 395 грн, в октябре – 58 259 грн, в ноябре – 56 620 грн. В декабре зарплата министра была 216 783 грн, в том числе надбавка – 39 432 грн, премия – 82 563 грн, а материальная помощь – 94 788 грн.

Министр финансов Оксана Маркарова в сентябре получила 36 384 грн, в октябре – 61 890 грн, в ноябре – 60 637 грн. В декабре ей насчитали 89 387 грн, из которых 36 387 грн – надбавка и 53 000 грн – премия. В целом средняя заработная плата министра прошлого года составила 62 075 грн.

Средняя заработная плата министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия 44 527 грн. Его выплаты в декабре составили 44 038 грн (надбавки 36 038 грн, премия 8000 грн). В сентябре, октябре и ноябре – 55 390 грн, 40 439 грн и 38 239 грн соответственно.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в декабре прошлого года получил 112 905 грн, в том числе надбавки – 32 905, а премии – 80 000 грн. В сентябре начислено зарплаты 9 142 грн, в октябре и ноябре – по 16 000 грн. Средняя зарплата министра в 2019 году – 38 512 грн.

У министра обороны Украины Андрея Загороднюка средняя заработная плата в прошлом году – 41 982 грн. В сентябре он получил 24 228 грн, в октябре 23 377 грн, а в ноябре – 23 132 грн. В декабре его зарплата была 97 191 грн (надбавка 23 134 и премия 74 057 грн).

Министр юстиции Украины Денис Малюська в декабре прошлого года получил 226 361 грн, в том числе надбавки – 35 961 грн и премии 190 400 грн. В сентябре, октябре и ноябре – 20 723 грн, 19 927 грн, 35 927 грн соответственно. Его средняя заработная плата в 2019 году составила 75 734 грн.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда имела среднюю зарплату в прошлом году 46 688 грн. В декабре ее выплаты составили 158 772 грн, в том числе надбавка 37 280 грн, премия – 80 000 грн, материальная помощь 41 492 грн. В сентябре чиновник получила 22 894 грн, в октябре 23 453 грн, а в ноябре 23 124 грн.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее в СМИ и соцсетях начали активно обсуждали информацию о том, что Министру экономики Тимофею Милованову было предложено начислить в ноябре премию 236 тыс. грн (1630% от оклада). Таким образом, заработная плата министра в ноябре могла составить 271 тыс. грн. Сам Милованов сказал, что получает в месяц около 31 тыс. грн, а по поводу премии решил умолчать.