Папа Римский проведет встречу с Зеленским

Папа Римский Франциск 8 февраля примет президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает krapka.club со ссылкой на службу печати Святого престола.

Подробности встречи пока не сообщаются.

Понтифик неоднократно публично призывал к скорейшему урегулированию ситуации на востоке Украины. По его инициативе католическая церковь в Европе собирала пожертвования в пользу украинского населения.

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Через католические и другие благотворительные организации в Украине были реализованы гуманитарные проекты на сумму 16 миллионов евро.

В традиционном рождественском послании Urbi et Orbi (Городу и миру) Папа Римский Франциск вспомнил об Украине, которая стремится к миру.

"Будь светом, Искупитель мира, для дорогой Украины, добивающейся конкретных решений для достижения прочного мира", – сказал он.

Как ранее сообщал Фокус:

Папа Римский Франциск І обратился к верующим на площади Святого Петра в Ватикане с призывом присоединиться к молитве о мире на востоке Украины.