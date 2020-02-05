Папа Римский проведет встречу с Зеленским
Папа Римский Франциск 8 февраля примет президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает krapka.club со ссылкой на службу печати Святого престола.
Подробности встречи пока не сообщаются.
Понтифик неоднократно публично призывал к скорейшему урегулированию ситуации на востоке Украины. По его инициативе католическая церковь в Европе собирала пожертвования в пользу украинского населения.
Через католические и другие благотворительные организации в Украине были реализованы гуманитарные проекты на сумму 16 миллионов евро.
В традиционном рождественском послании Urbi et Orbi (Городу и миру) Папа Римский Франциск вспомнил об Украине, которая стремится к миру.
"Будь светом, Искупитель мира, для дорогой Украины, добивающейся конкретных решений для достижения прочного мира", – сказал он.
Как ранее сообщал Фокус:
- Папа Римский Франциск І обратился к верующим на площади Святого Петра в Ватикане с призывом присоединиться к молитве о мире на востоке Украины.
- Папа Римский назвал ситуацию на Донбассе гибридной войной.