Папа Римский упомянул Украину в рождественском послании
2019-12-25 15:27:51
"Будь светом, Искупитель мира, для дорогой Украины, добивающейся конкретных решений для достижения прочного мира", – сказал Папа Римский
Папа Римский Франциск в традиционном рождественском послании "Городу и миру" (Urbi et Orbi) вспомнил об Украине, которая стремится к миру.
Об этом сообщает Vatican News.
"Будь светом, Искупитель мира, для дорогой Украины, добивающейся конкретных решений для достижения прочного мира", – сказал он.
Кроме того, он призвал к миру в Святой Земле, Сирии, Ливане, Йемене, Ираке, Венесуэле, и африканских странах.
"Господь Иисус да станет светом для Святой Земли, где родился Он, Спаситель человека, и где многие живут надеждой - прилагая усилия и не падая духом – в ожидании дней мира, безопасности и процветания. Да будет Он утешением для Ирака, испытывающего социальное напряжение, и для Йемена, переживающего серьезный гуманитарный кризис. Я помню о детях Йемена", – сказал он в послании.
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