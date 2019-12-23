В ПЦУ призвали готовиться к Рождеству духовно и без срубленных елок

Чтобы не уничтожать природу, в ПЦУ назвали альтернативы срубленным елкам

В Православной церкви Украины рекомендуют украинцам отказаться от "живых" елок в квартирах и назвали альтернативы срубленным елкам.

Об этом пресс-служба ПЦУ сообщила на своей странице в Facebook.

"Елка, как и любое другое дерево, растение или животное, является тем Божьим творением, которое вместе с человеком радуется событию Рождества", – говорят в ПЦУ.

Чтобы не уничтожать природу, в ПЦУ назвали альтернативы срубленным елкам.

"Прежде всего, это украшение живой елки, которая растет во дворе, или покупка елки в горшке. Ее потом можно посадить в землю. Во-вторых, это композиция из хвойных веток, которые можно связать в форму елки: обламывание лапника (веток сосен или елей) не вредит лесу, а его дальнейшая переработка является неплохим экологичным решением. Интересным и креативным вариантом может стать импровизированное новогоднее дерево из всего, что есть под рукой в доме", – сказали в ПЦУ.

В ПЦУ считают, что искусственная елка – тоже хороший вариант. Такая елка может служить много лет, но, при этом, в церкви просят помнить о ее правильной утилизации.

В ПЦУ напомнили, что искусственные елки делают из смеси поливинилхлорида и металла, поэтому они могут разлагаться в естественной среде годами. И их следует сдавать на утилизацию путем высокотемпературного сжигания.

Прежде всего, в церкви призвали подготовиться к празднику духовно.

"Рождество Христово – это гораздо больше, чем внешне созданный праздничный настрой", – считают в ПЦУ.

По мнению священников, нужно придерживаться поста, исповедаться, покаяться в грехах, украсить себя добрыми делами и любовью.

Как ранее сообщал Фокус:

В День Святого Николая в Киеве зажгли главную елку Украины. Празднование началось со встречи со Святым Николаем и карнавального шествия, после этого состоялся концерт с оркестром.