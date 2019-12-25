Митрополит Епифаний поздравил украинцев, которые сегодня празднуют Рождество
2019-12-25 13:28:13
По словам Епифания, Рождество объединяет всех христиан, независимо от календаря, страны проживания или национальности
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний поздравил христиан, которые сегодня празднуют Рождество.
Об этом Епифаний написал в Facebook.
"Самые искренние поздравления нашим братьям и сестрам из других Поместных Православных Церквей и христианам латинского обряда, которые празднуют сегодня событие Рождества Господа нашего Иисуса Христа! Как христиане, члены Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви Христовой мы радуемся вместе с вами и передаем самые теплые пожелания, а также выражаем свою сердечную близость и братскую любовь", – пишет Епифаний.
По его словам, Рождество объединяет всех христиан, независимо от календаря, страны проживания или национальности
"Событие Рождества Христова - это то, что объединяет всех христиан, независимо от календаря, страны проживания или национальности. Пусть свет этого великого праздника преодолевает все преграды и недоразумения между людьми, украшает души добродетелями христианского благочестия, а сердца и уста объединяет общей благодарственной молитвой", – заявил глава ПЦУ.
Напомним, второй год подряд предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний говорит, что о переносе даты празднования Рождества речь будет идти только когда с этим согласится большинство украинцев.
Также Епифаний считает, что подобный вопрос нельзя ставить на повестку дня, пока ПЦУ "становится на ноги".
Как ранее сообщал Фокус:
- На рождественские праздники в следующем году украинцы будут отдыхать с 4 по 7 января всключительно.
- Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний принял в Нью-Йорке награду Athenagoras Human Rights Award (Премию Афинагора по правам человека).