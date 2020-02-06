"Любить. Восхищаться. Гордиться": Зеленский поздравил жену с днем рождения

Президент Владимир Зеленский поздравил свою супругу, первую леди страны Елену с днем рождения, опубликовав в Facebook общую фотографию.

"Любить. Восхищаться. Гордиться. Видеть твое отражение в глазах детей. Чувствовать твою заботу и поддержку. Быть спокойным и уверенным, зная, что ты всегда рядом. Думать, как ты отреагируешь на новости – приятные или не очень. Ждать встречи дома, будто перед первым свиданием... Потому что мое счастье – это ты", – написал он.

Зеленский подчеркнул, что с женой у него еще долгий путь.

"С твоим днем, любимая! Спасибо тебе за каждое слово и каждый взгляд. За каждый шаг, который мы сделали вместе. Нам еще много придется пройти. Впереди – длинная дорога с неожиданными поворотами и незабываемыми впечатлениями", – отметил Зеленский, подчеркнув, что счастлив от этого.

В завершении поздравления президент сказал жене, что с ней он сможет все на свете.

Как ранее сообщал Фокус:

25 января Владимир Зеленский отпраздновал свой сорок второй день рождения. Первая леди страны также поздравила мужа в соцсетях.