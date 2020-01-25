"Не спокойно, но всегда интересно". Владимиру Зеленскому исполнилось 42 года

Первая леди рассказала, что рядом с супругом у нее появляются "бабочки" внутри

Сегодня, 25 января Президент Украины Владимир Зеленский празднует свой сорок второй день рождения. Первая леди страны уже поздравила мужа в своем "Инстаграме".

"Безопасно. Уютно. Никогда не спокойно, но всегда интересно. Так чувствуешь себя, когда рядом - настоящий мужчина. Тот, на кого можешь положиться во всем. Который действительно слушает и в потоке твоих слов найдет и поймет главное. В объятиях которого вызовы извне становятся малыми и нестрашными. Настоящий мужчина - тот, с которым по плечу, казалось бы, невозможно. А еще рядом с таким обязательное ощущение легкого головокружения и "бабочек" внутри", - написала в социальной сети Елена Зеленская.

Первая леди также поблагодарила мужа за каждое мгновение проведенное вместе. В конце поздравления Зеленского заверила супруга, что всегда будет находиться на его стороне.

Обычно, в дни рождения президенты страны принимают поздравления от других мировых лидеров. Первым поздравил Зеленского глава Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сказано на официальном сайте президента страны.

"Уверен, что взаимодействие на высшем уровне позволит углубить дружественные связи между белорусами и украинцами, а Ваше преданное служение на пользу Родины будет и впредь способствовать процветанию Украины", - сказано в поздравлении.

Также Лукашенко выразил удовлетворение результатами второго Форума регионов Беларуси и Украины, а также ходом реализации договоренностей, которые достигнуты во время двусторонней встречи лидеров двух стран.

Помимо прочего, президент Беларуси пожелал Владимиру Зеленскому крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, мира и добра.

Как ранее сообщал Фокус:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время не планируется.