Зеленский в Израиле рассказал Нетаньяху историю из семьи

Президент Украины зачитал письмо, адресованное всем евреям по поводу трагедии Холокоста

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Встречу транслировал Офис президента.

Зеленский зачитал письмо, адресованное всем евреям по поводу трагедии Холокоста. Он рассказал три истории про Холокост и Вторую мировую войну.

Одна история была о Саиде Арифовой, которая спасла 88 евреев, выдав их за крымских татар, вторая – об украинском священнике греко-католической веры Емельяне Ковч, который спасал евреев, выдав им около 600 метрик о крещении – и отказался досрочно покидать лагерь "Майданек" со 700 заключенными, хотя дома его ждали шестеро детей.

"Если я не буду тут, кто поможет этим людям пройти все страдания? Они отойдут в вечность со своими грехами в глубоком разочаровании что сопроводит их в ад", – говорил он в письме, написанном своим шестерым детям, которые ждали его дома.

"Твоя национальность, религия, возраст, пол, теряют значение, если есть доброе сердце, которое противостоит злу", – сказал Зеленский.

Третья история – о семье, где было четыре брата. Трое из них стали жертвами Холокоста и были расстреляны оккупантами, которые ворвались в Украину. Остался один брат, который был на фронте и вернулся живым, сделав вклад в победу над нацизмом.

"Через два года после войны у него родился сын, затем родился внук. Этот внук стал президентом, который сейчас стоит перед вами, господин премьер", – рассказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский встретился с президентом Израиля Реувеном Ривлином.

"Солидарны с народом Израиля в чествовании памяти жертв Холокоста", – сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины отметил, что в этой катастрофе во времена нацистского террора в Украине было уничтожено более миллиона евреев и более четырех миллионов украинцев и представителей других национальностей.

"Трагедия Бабьего Яра известна во всем мире. В 2020 году в Украине планируется начать развитие Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Он должен включать Украинский музей Холокоста и Мемориальный музей памяти жертв Бабьего Яра", – рассказал Владимир Зеленский.

По его словам, он лично и правительство будут уделять этому вопросу должное внимание.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Израиль является одним из ключевых торговых партнеров Украины в регионе Ближнего Востока.

"Убежден, что дальнейшему росту взаимного товарооборота будет способствовать подписанное в января 2019 года Соглашение о свободной торговле между нашими странами. Имплементация ее положений может помочь увеличить товарооборот в короткой перспективе до 2 миллиардов долларов", – сказал Владимир Зеленский.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский по прилету в Израиль, заявил, что не сможет принять участие во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. По его словам причиной этому послужил огромный интерес к форуму и малое количество мест.

Экс-директор института нацпамяти Владимир Вятрович считает, что президенту Украины отвели роль молчаливой массовки во время пропагандистской речи Путина в Израиле и он на эту роль согласился.

Президент Польши Анджей Дуда принял решение отказаться от участия в форуме в Израиле из-за приезда туда президента РФ Владимира Путина.