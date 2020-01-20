Зеленский едет в Израиль на массовку для Путина, – Вятрович

"Президенту Украины отвели роль молчаливой массовки во время пропагандистской речи Путина и он на эту роль согласился", – заявил Вятрович

Народный депутат от "ЕС" Владимир Вятрович считает, что президент Украины Владимир Зеленский едет на Всемирный форум Холокоста в Израиле в качестве массовки для выступления Владимира Путина.

Об этом Вятрович написал в Facebook.

"Несмотря на то, что ему там даже слова не дадут, хотя, как подчеркивает сам Зеленский, "каждый четвертый из евреев, которые погибли во время Холокоста, был украинцем". Зато дадут слово Путину, руководителю государства-агрессора, которое убивает украинцев и оккупировало наши территории. Президенту Украины отвели роль молчаливой массовки во время пропагандистской речи Путина и он на эту роль согласился", – заявил Вятрович.

По его словам, таким образом Израиль "все больше заигрывает с Москвой".

Кроме того, по мнению Вятровича, поведение президента Украины разительно отличается от действий президента Польши Анджея Дуды, который "публично отказался ехать в Иерусалим именно из-за такого формата приглашения".

"Мне стыдно за президента Украины, который с одной стороны проигнорировал траурные мероприятия в Бабьем Яру, а с другой – в День Соборности Украины едет побыть в массовке у Путина в Израиль", – написал Владимир Вятрович.

Напомним, президент Владимир Зеленский в интервью изданию The Times of Israel рассказалд, что посетит Всемирный форум памяти Холокоста в Израиле, приуроченный 75-летию освобождения узников концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, который состоится 22-23 января. Также он заявил, что в Украине отсутствует проблема антисемитизма: "У меня еврейская кровь. И я президент. И никого это не волнует, верно? Никому нет дела. Никто не спрашивает меня об этом".

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