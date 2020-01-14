Израиль обвинил Киев в антисемитизме. МИД Украины ответил

Причиной обвинений стал марш в память о Бандере

В МИД Израиля осудили чествование в Украине "идеологов украинского националистического движения", а также лиц, ответственных за убийство евреев во время Холокоста и участников погромов.

Об этом говорится в заявлении МИД Израиля.

Израильское министерство иностранных дел выражает осуждение подобных явлений и отмечает следующее:

"Сохранение памяти о Холокосте и борьба с антисемитизмом – включая чествования антисемитов и убийц евреев – не является внутренним делом ни одной другой страны. Наоборот, это основная обязанность и ответственность каждого израильского дипломата. Это является проявлением общего нравственного долга перед Израилем и его многими союзниками по всему миру", – говорится в заявлении

В свою очередь МИД Украины назвал обвинения со стороны Израиля "безосновательными".

В частности, дипломаты заявили, что Киев осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма, а органы власти пытаются бороться с его проявлениями.

"Сохранение исторической памяти о трагедии Холокоста в Украине, восстановление исторической справедливости, в том числе в отношении тех, кто боролся за независимость нашего государства и чью память в угоду своим интересам опозорила пропагандистская машина СССР, и в дальнейшем будут оставаться важными направлениями государственной политики Украины", – говорится в сообщении.

Министерство отметило, что цивилизованные нации должны чествовать всех погибших, а дискуссии оставить для историков и экспертов.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее посол Израиля в Украине Джоель Лион и посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий обнародовали совместное заявление, в котором осудили КГГА и Львовский облсовет за мероприятия в честь бывшего главы ОУН Степана Бандеры и лидера ОУН Андрея Мельника. Послы заявили, что считают оскорбительным чествование в Украине людей, которые "активно пропагандировали этнические чистки", а также сказали, что ожидают, что Киевская городская государственная администрация и Львовский областной совет присоединятся к "поиску правды" в этом вопросе.

Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко на встрече в МИД Израиля заявил о контрпродуктивности дискуссии относительно деятелей Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА).

Кроме того, посольство Польши в Украине раскритиковало заявление пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко, которая заявила, что каждый народ вправе самостоятельно определять и чествовать своих героев.

8 января Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Польши Бартоша Цихоцкого из-за его заявление о Бандере и других деятелях ОУН.